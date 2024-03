AKTUÁLNE V Rusku odštartovali prezidentské voľby: Putin je považovaný za víťaza, protesty proti nemu budú potrestané

V Rusku sa konajú prezidentské voľby. (Zdroj: profimedia.sk)

Hlasovanie v obrovskom impériu s jedenástimi časovými pásmami trvá do nedele večera, keď sa o 19.00 h SEČ uzavrú posledné volebné miestnosti v Kaliningrade pri Baltskom mori. Prvé prognózy sa očakávajú hneď potom.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 750 (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Putin sa uchádza o piate funkčné obdobie

Ruskí štátni výskumníci verejnej mienky už predpovedali viac ako 80 percent hlasov pre Putina, ktorý je pri moci takmer štvrťstoročie a usiluje sa o piaty mandát. Bol by to pre neho doteraz najvyšší výsledok. Traja Putinovi konkurenti sú nielen vnímaní ako bez šance. Všetci tiež sledujú líniu Kremľa a niekedy priamo podporujú úradujúceho prezidenta. Uchádzači, ktorí sa vyslovili proti Putinovej útočnej vojne, neboli ani prijatí ako kandidáti.

Opozícia hovorí o volebnej fraške, ktorá nemá nič spoločné s hlasovaním podľa demokratických pravidiel. Volební pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) tentoraz pozvaní nie sú.

Voľby prebiehajú aj na okupovaných územiach. (Zdroj: SITA/AP Photo)

Voľby aj na okupovaných územiach na Ukrajine

Kremeľ tiež počas troch dní zorganizoval nezákonné falošné hlasovania v okupovaných oblastiach Ukrajiny. Ukrajina protestovala proti hlasovaniam uskutočneným v rozpore s medzinárodným právom a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby neuznalo výsledky. Podľa ruských údajov je v okupovaných častiach ukrajinských oblastí Doneck, Luhansk, Záporoží a Cherson povolaných voliť 4,5 milióna ľudí. Hlasovať sa bude aj na ukrajinskom čiernomorskom polostrove Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.

Rusko odhaduje počet oprávnených voličov žijúcich v iných krajinách na približne dva milióny. Podľa volebnej komisie bolo na hlasovanie vyzvaných približne 114 miliónov ľudí. V roku 2020 nechal Putin zmeniť ústavu špeciálne preto, aby mohol opäť kandidovať.

Protest proti Putinovi bude potrestaný

Moskovská prokuratúra pohrozila voličom päťročným väzením v prípade, že pri terajších prezidentských voľbách dorazia k volebným miestnostiam v nedeľu na pravé poludnie, aby tým dali najavo nesúhlas s priebehom hlasovania. S výzvou, aby voliči na výraz protestu proti súčasnému režimu prezidenta Vladimíra Putina prišli k voľbám práve v tento čas, prišiel nedávno zosnulý líder ruskej opozície Alexej Navalnyj. Sľuboval si od toho vytvorenie dlhých frontov, ktoré by boli svojho druhu protestným zhromaždením.

Ruské úrady až na výnimky demonštrácie nepovoľujú a obvykle ich rázne potláčajú.

Prokuratúra vo svojom vyhlásení na platforme Telegram uviedla, že zhromaždenie ľudí pri volebných miestnostiach cez nedeľné poludnie bude posudzovať ako nepovolenú hromadnú udalosť, ktorej cieľom je porušiť volebné zákony. Dodala, že podobné "nezákonné konanie" môže iným občanom brániť v slobodnom výkone ich volebného práva, a preto hrozí postih podľa trestného zákonníka. Časť zákona, ktorú prokuratúra vymenovala, predpokladá až päťročné odňatie slobody, uviedol portál Meduza.

S iniciatívou s názvom "Na poludnie proti Putinovi" prišiel Navalnyj počas pobytu vo väzení nedlho pred svojou smrťou. Po jeho úmrtí túto výzvu ďalej šírili jeho spolupracovníci a podporil ju aj rad ďalších opozičných osobností vrátane ďalšieho Putinovho kritika Michaila Chodorkovského.

Očakáva sa, že Putin, ktorý je pri moci už 24 rokov, terajšie voľby s prehľadom vyhrá. O prezidentské kreslo sa okrem neho formálne uchádzajú ďalší traja kandidáti, ktorých funkciou je podľa analytikov iba vytvoriť zdanie konkurencie. Voľby Rusko vypísalo aj na územiach, ktoré okupuje na Ukrajine, čo Kyjev hodnotí ako nezákonný krok.