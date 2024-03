MIMORIADNY ONLINE V Charkove bolo počuť výbuchy! Ukrajinské drony útočili na ruské rafinérie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA/KYJEV - Ukrajinská tajná služba SBU včera zaútočila na tri ruské ropné rafinérie, uviedla agentúra Unian s odvolaním sa na svoje zdroje. Ide o zariadenie v Riazani, ktorého zásah predtým potvrdili ruské úrady, v Kiriši v Leningradskej oblasti a v Kstove v Nižegorodskej oblasti. Agentúra Reuters informovala aj o dočasnom prerušení prevádzky v rafinérii v Rostovskej oblasti. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.