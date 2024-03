MIMORIADNY ONLINE Ukrajinský dron zasiahol sklad paliva v meste Oriol: Rusko chce anulovať odovzdanie Krymu Ukrajine

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA/KYJEV - Ukrajinský útok dronom v noci na utorok zasiahol sklad pohonných hmôt v ruskom meste Oriol vzdialeného približne 160 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Podľa oblastných úradov na mieste vypukol požiar, ale zásah si nevyžiadal žiadne obete, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.