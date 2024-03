MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj podpísal dekrét povoľujúci demobilizáciu brancov: Biden vyzval na ďalšiu pomoc Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok podpísal dekrét povoľujúci demobilizáciu brancov, ktorí vstúpili do armády pred ruskou inváziou a ich služba sa medzičasom skončila. Informuje agentúra AFP, ktorá pripomína, že otázka vojenského náboru je na Ukrajine obzvlášť citlivá. Americký prezident Joe Biden vyzval v piatok na úvod svojho prejavu o stave Únie Kongres USA na podporu pomoci Ukrajine v záujme "zastaviť" ruského prezidenta Vladimira Putina. Exprezidenta USA Donalda Trumpa zároveň obvinil, že sa pred Putinom "sklonil". "Ja sa klaňať nebudem," odkázal Biden. Informuje agentúra AFP a denník The Guardian.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 743 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 743 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Ukrajina demobilizuje brancov, ktorých služba sa mala skončiť pred inváziou

Zelenského dekrét sa týka brancov, ktorých služba sa mala skončiť pred 24. februárom 2022, bola však predĺžená v dôsledku ruskej vojenskej invázie. Práve 24. február 2022 bol dňom, keď ruské jednotky prekročili hranice na Ukrajinu, kde bolo vyhlásené stanné právo. Ukrajinské úrady doposiaľ bezprostredne nezverejnili presný počet brancov, na ktorých sa prezidentov dekrét bude vzťahovať. Zelenskyj počas svojho pravidelného príhovoru vo štvrtok uviedol, že potrvá "niekoľko týždňov", kým sa tento proces ukončí, branci však budú demobilizovaný "od apríla". Tí, ktorých sa to týka, sa môžu pripojiť do radov záložníkov, budú však mať aj možnosť zotrvať v armáde.

"Viem, že niektorí z nich už podpísali zmluvu na službu v ozbrojených silách," uviedol Zelenskyj bez toho, aby spresnil ich počet. Otázka náboru s cieľom nahradiť vojakov, ktorí sú vyčerpaní po dvoch rokoch vojny, sa stala politicky i spoločensky pálčivou otázkou v krajine, konštatuje AFP. Napriek potrebe nahradiť vojakov na frontových líniách má Kyjev ťažkosti nájsť dobrovoľníkov. Armáda navyše aktuálne bojuje s nedostatkom munície a čelí tlaku postupujúcich ruských jednotiek pozdĺž frontovej línie. Minulý mesiac ukrajinský parlament odhlasoval v prvom čítaní návrh zákona o uľahčení zaraďovania, ktorý by krajine umožnil nahradiť fyzicky a psychicky vyčerpaných vojakov, rozprúdilo to však v krajine živú diskusiu. V texte, ktorý by sa ešte mohol zmeniť, sa navrhuje zníženie mobilizačného veku z 27 na 25 rokov a obmedzenie vojenskej služby počas vojny na 36 mesiacov.

Biden v prejave o stave Únie vyzval Kongres na ďalšiu pomoc Ukrajine

"Môj predchodca, bývalý republikánsky prezident, povie Putinovi, 'Rob si, čo len chceš'. To je citát," podotkol Biden. "Ja sa klaňať nebudem... V doslovnom zmysle, história sa pozerá," dodal. "Putin z Ruska je na pochode, napáda Ukrajinu a rozsieva chaos po Európe aj mimo nej," podotkol. "Ak si ktokoľvek v tejto miestnosti myslí, že sa Putin zastaví na Ukrajine, tak vás ubezpečujem, že tak neurobí," dodal. Donalda Trumpa, svojho pravdepodobného rivala v nadchádzajúcich novembrových voľbách, i jeho spojencov zároveň obvinil aj zo snahy zakryť útok na Kapitol zo 6. januára 2021. Biden počas svojho posledného prejavu o stave Únie počas tohto funkčného obdobia súčasne varoval, že demokratické hodnoty v Spojených štátoch i v zahraničí sú ohrozené.

"Od čias prezidenta (Abrahama) Lincolna a občianskej vojny nebola sloboda a demokracia doma do takej miery pod útokom, ako dnes," uviedol Biden pred oboma komorami Kongresu v Kapitole. Na slobodu a demokraciu sa podľa neho útočí i v zahraničí. Prezident USA v prejave vyzdvihol aj silu americkej ekonomiky a poukázal na jej zotavenie v období po pandémii koronavírusu, cituje AFP. "Priatelia, zdedil som ekonomiku, ktorá bola na pokraji," podotkol. "Teraz nám našu ekonomiku doslova závidí celý svet. Pätnásť miliónov nových pracovných miest len za tri roky - rekord. Nezamestnanosť je na 50-ročných minimách," dodal Biden. Spomenul aj pandémiu koronavírusu i jej obete na životoch a poukázal na sociálnu izoláciu v tomto období. Trumpa zároveň obvinil, že ho to nezaujíma, na čo niekto z hľadiska vykríkol: "Lži!", píše Guardian. Prezident USA v hľadisku privítal aj švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona - len niekoľko hodín po tom, čo sa jeho krajina oficiálne stala členom Severoatlantickej aliancie, píše AFP.