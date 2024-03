MIMORIADNY ONLINE Šance, že vojna sa rozšíri do Európy stúpajú, tvrdí ruský dôstojník

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Konflikt na Ukrajine by mohol prerásť do totálnej vojny v Európe a pravdepodobnosť, že sa ruské sily zapoja do nového stretu "výrazne" narastá, uviedol šéf ruskej dôstojníckej akadémie Vladimir Zarudnickij. Generálplukovník to napísal v článku pre časopis ministerstva obrany, dnes o tom informovala agentúra Reuters.