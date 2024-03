MIMORIADNY ONLINE Oneskorenie západnej pomoci oddiali ukrajinské úsilie o získanie iniciatívy

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - V čase, keď Ukrajina pripravuje protiofenzívu v roku 2024, by pokračujúce meškanie západnej bezpečnostnej pomoci mohlo oddialiť úsilie o opätovné získanie iniciatívy v celom divadle proti Rusku, zhodnotil Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej dennej správe zo 6. marca. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.