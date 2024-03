MIMORIADNY ONLINE Nemecko a Francúzsko chcú spolupracovať na dodávaní munície pre Ukrajinu:  Ruské drony zasiahli Sumy

Ukrajinský vojak stojí pri švédskej samohybnej húfnici Archer na frontovej línii v Doneckej oblasti (Zdroj: TASR/AP Photo/Efrem Lukatsky)

PARÍŽ/KYJEV - Nemecko a Francúzsko chcú spolupracovať na tom, aby zabezpečili lepšie dodávky munície pre Ukrajinu. Hovorili to tom v utorok v Paríži šéfovia diplomacie oboch krajín. Píše o tom správa z agentúry DPA.

6:19 Ruské drony zasiahli Sumy. Regionálna správa uviedla, že všetkým zraneným osobám bola poskytnutá lekárska starostlivosť, no neposkytla podrobnosti o počte obetí ani o rozsahu škôd. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Nemecko a Francúzsko chcú spolupracovať na dodávaní munície pre Ukrajinu

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej francúzsky rezortný kolega Stéphane Séjourné diskutovali o možnom globálnom obstarávaní munície pre Ukrajinu, na ktorú pred dvoma rokmi zaútočilo Rusko.

Podľa zdrojov z delegácií sa dotkli aj toho, ako môžu Berlín a Paríž podporiť Kyjev konkrétnymi krokmi. Témou boli aj spôsoby, ako čeliť pokusom o destabilizáciu Moldavska. "Jednotní a odhodlaní: spolu sme silní," napísala Baerbocková na sociálnej sieti. "Naše dve krajiny sa plne angažujú na strane Ukrajiny a spoločne sa snažíme toho urobiť viac a lepšie," doplnil Séjourné.

Cesta nemeckej ministerky do francúzskej metropoly mala podľa predpokladov za cieľ vyslať signál jednoty Moskve po tom, ako sa nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno dostali do verejného sporu okolo stratégie v konflikte na Ukrajine.

Scholz obhajoval odmietavý postoj k prípadnému vyslaniu vojakov na Ukrajinu. Reagoval na vyjadrenia Macrona, ktorý nasadenie západných vojakov nevylúčil v prípade, ak by to bolo v budúcnosti potrebné. "Hlboké priateľstvo a solidarita sa nevyjadrujú tým, že vždy jeden s druhým súhlasíte. Ak sa vždy zhodnete, potom niečo nie je v poriadku," uviedla Baerbocková pred cestou do Paríža.