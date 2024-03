Nespokojnosť s Joeom Bidenom je na novom maxime: Radšej by voliči zvolili Trumpa

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Väčšina registrovaných voličov v USA (48 percent) by zvolila za prezidenta bývalého republikánskeho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Jeho nástupcovi v tejto funkcii, demokratovi Joeovi Bidenovi, by dalo svoj hlas 43 percent voličov. Vyplýva to z výsledkov celoštátneho prieskumu Siena College Research Institute pre denník New York Times (NYT) zverejnených v sobotu, o ktorých informoval britský denník The Guardian.