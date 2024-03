Levy lovia menej zebier: Podľa vedcov za to môže drobný živočích

Levom na savane v Keni sa čoraz menej darí pri love zebier a podľa vedcov za to môže narušenie rovnováhy druhov spôsobené invazívnymi mravcami. Tí totiž vytlačili domáce mravčie druhy, čo viedlo okrem iného k tomu, že levy prišli o svoj prirodzený úkryt v akáciových porastoch a to im lov komplikuje. Napísal o tom denník The Guardian.