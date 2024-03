MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási zostrelenie ukrajinských dronov: Terčom bola zrejme výroba výbušnín

(Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

WASHINGTON - Spojené štáty nevidia žiadne náznaky toho, že by sa Rusko chystalo použiť jadrovú zbraň. Situáciu budú však naďalej pozorne monitorovať. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol hovorca americkej diplomacie Matthew Miller. Vyjadril sa takto po varovaní ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva má zbrane, ktorou sú schopné zasiahnuť západné ciele.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 735

10:33 Ruská protivzdušná obrana zostrelila počas noci na dnes tri ukrajinské drony nad Nižegorodskou oblasťou a jeden nad Belgorodskou oblasťou, ktorá hraničí s Ukrajinou. Oznámilo to dnes podľa médií ruské ministerstvo obrany. Terčom dronov v Nižegorodskej oblasti mohol byť jeden z najväčších ruských podnikov na výrobu výbušnín, uviedol na svojom webe list Ukrajinska pravda.

9:37 Ruský občan Maxim Marčenko sa pred newyorským súdom priznal k tomu, že nelegálne vyvážal do Ruska mikroelektroniku použiteľnú na vojenské účely. Vývoz takýchto komponentov pritom zakazujú americké sankcie uvalené na Rusko po invázii Ukrajinu, informuje agentúra AFP.

9:21 Rusko je pripravené vydať ukrajinskej strane telá obetí havárie lietadla Il-76 v Belgorodskej oblasti. Podľa britskej stanice BBC to uviedla ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová. Ukrajinská strana toto vyhlásenie zatiaľ nekomentovala.

8:40 Na Borisovskom cintoríne v Moskve, kde sa v piatok má konať pohreb ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ​​a v jeho okolí boli posilnené bezpečnostné opatrenia, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Policajti hliadkujú v blízkosti cintorína i pri stanici metra Borisovo. Na stĺpoch verejného osvetlenia sú inštalované monitorovacie kamery. Pripravené sú aj kovové zátarasy.

8:14 Štyridsaťpäť členov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa odvolalo na moskovský mechanizmus v reakcii na prípady svojvoľného zadržiavania Ukrajincov zo strany Ruska, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení zverejnenom 29. februára.

7:17 Prezident USA Joe Biden sa má dnes v Bielom dome stretnúť s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v situácii, keď demokratická administratíva čelí problémom pri získavaní podpory republikánov v Snemovni reprezentantov pre právne predpisy zamerané na poskytovanie pomoci Ukrajine.

6:26 "Každý vidí, že Rusko sa nezastaví. V Moskve chcú preteky v zbrojení a nové vlny destabilizácie. My všetci v Európe si to musíme jasne uvedomiť," povedal prezident.

6:25 Rusko je pripravené odovzdať Ukrajine telá osôb, ktoré zahynuli pri havárii lietadla Il-76 24. januára, informovala 1. marca ruská štátna agentúra RIA Novosti.

Zelenskyj vymenil veliteľa logistiky ukrajinských ozbrojených síl

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenil veliteľa logistiky ukrajinských ozbrojených síl. Do funkcie vymenoval Volodymyra Karpenka, ktorý nahradil Oleha Huljaka. S odvolaním sa na web ukrajinského prezidenta o tom informovala agentúra Unian. Dôvod tejto výmeny Zelenskyj vo zverejnenej informácii na svojom webe nepriblížil. Karpenko predtým zastával funkciu šéfa logistiky ukrajinských pozemných vojsk.

Výmene šéfa logistiky predchádzalo začiatkom februára odvolanie hlavného veliteľa ukrajinských síl Valerija Zalužného. Na jeho miesto Zelenskyj vymenoval doterajšieho veliteľa pozemných vojsk Oleksandra Sýrskeho.

USA nevidia náznaky, že sa Rusko chystá použiť jadrovú zbraň

"Nie je to prvýkrát, čo sme svedkami nezodpovednej rétoriky Vladimira Putina. Takto by nemal hovoriť vodca jadrového štátu," povedal Miller. Putin dnes uviedol, že krajiny Severoatlantickej aliancie riskujú jadrový konflikt, ak vyšlú svojich vojakov na Ukrajinu. Vyhlásil tiež, že ruské strategické jadrové sily sú v stave plnej pripravenosti, a pohrozil Západu, že Moskva má zbrane schopné zasiahnuť jeho územie.

Spojené štáty a ich európski spojenci tento týždeň uviedli, že nemajú v pláne vyslať pozemné jednotky na Ukrajinu. Reagovali na vyjadrenia slovenského premiéra Roberta Fica, že viaceré členské krajiny NATO a Európskej únie zvažuje vyslanie svojich vojakov na Ukrajinu na základe bilaterálnych dohôd s touto krajinou.