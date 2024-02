MIMORIADNY ONLINE Putin zrejme zvýši útočný potenciál špeciálnych jednotiek: Macron avizoval dodávky rakiet na Ukrajinu

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Gonzalo Fuentes/Pool via AP)

MOSKVA/KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin v noci na utorok prisľúbil zvýšenie mobility a útočného potenciálu špeciálnych jednotiek svojej krajiny. Označil to za kľúčovú prioritu, ktorá má posilniť ruskú armádu, informuje správa z agentúry Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 733

6:30 Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok na stretnutí európskych lídrov v Paríži potvrdil postoj vlády SR a koaličných partnerov, že nikdy nebudú súhlasiť s vyslaním slovenských vojakov do vojny na Ukrajine. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.

"Ako sme dnes ráno v Bratislave na viacerých zasadnutiach predpokladali, v Paríži bola čisto bojová atmosféra podporujúca vojnu. Nepadlo ani slovo o mieri, čo ma osobne veľmi mrzí," citoval Fica tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

6:28 Európski lídri sa v pondelok na summite o Ukrajine, ktorý zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, dohodli na posilnení dodávok munície pre Ukrajinu a čo najrýchlejšom zvýšení výrobných kapacít v Európe. Po skončení summitu to uviedol český premiér Petr Fiala. Podotkol, že pozornosť tiež vzbudila česká iniciatíva o nákupe munície z tretích krajín, do ktorej sa chce podľa neho zapojiť asi 15 štátov.

Podľa Fialu sa na schôdzke ukázalo, že odhodlanie čeliť ruskej agresii a podporovať Ukrajinu je na Západe "veľmi silné". "Dohodli sme sa na tom, že posilníme naše dodávky munície na Ukrajinu a že sa pokúsime čo najrýchlejšie zvýšiť výrobné kapacity, ak ide o muníciu a zbrane. Dohodli sme sa, že je potrebné posilniť kybernetickú bezpečnosť a podporiť štáty, ktoré sú tiež ohrozované Ruskom, ako je Moldavsko," komentoval závery rokovania predseda českej vlády.

6:25 Českú iniciatívu na nákup munície pre Ukrajinu od krajín mimo EÚ podporilo viacero európskych štátov vrátane Francúzska. Holandský premiér Mark Rutte oznámil, že jeho krajina poskytne na tento účel 100 miliónov eur. Informujú o tom agentúry AP a Reuters.

6:20 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok apeloval na predsedu americkej Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona, aby umožnil hlasovanie o schválení potrebnej pomoci pre Ukrajinu. Zároveň ho varoval, že v prípade víťazstva Ruska ponesie zodpovednosť. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Kremeľ prisľúbil zvýšenie útočného potenciálu špeciálnych jednotiek

"Budeme pokračovať v posilňovaní síl špeciálnych operácií, zvyšovaní ich mobility, útočného potenciálu a vyzbrojovaní zbraňami a vybavením novej generácie," vyhlásil Putin v gratulačnom videu zverejnenom pred Dňom síl špeciálnych operácií, ktorý si Rusko pripomína 27. februára.

Ruské sily špeciálnych operácií sú jednotky strategickej úrovne v neustálej bojovej pohotovosti. Sú prispôsobené na plnenie špecifických úloh a sú súčasťou ruských ozbrojených síl, píše Reuters. Špeciálne jednotky sa počas uplynulého desaťročia podieľali na ruských tajných operácií v Sýrii, od roku 2022 sa tiež zúčastňujú na vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine, ktorú Putin označuje pojmom "špeciálna vojenská operácia".

Rusko oslavuje Deň síl špeciálnych operácií od 27. februára 2015. Putin ho vyhlásil pri príležitosti prvého výročia obsadenia vládnych budov na neskôr anektovanom ukrajinskom polostrove Krym ruskými jednotkami, uvádza ruská spravodajská agentúra RBC.

Macron nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu, avizoval dodávky rakiet Kyjevu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylučuje v budúcnosti nasadenie pozemných jednotiek svojej krajiny na Ukrajine. Na dosiahnutie toho, aby Rusko nemohlo zvíťaziť v útočnej vojne na Ukrajine, nie je nič vylúčené, povedal v závere konferencie o podpore Ukrajiny, ktorú hostil v pondelok večer v Paríži. Informujú o tom správy z agentúr DPA, AP a AFP.

Na stretnutí vyše 20 hláv štátov a vlád nepanovala zhoda, pokiaľ ide o prípadné vyslanie vojakov západných krajín, uviedol Macron. Doplnil však, že v dynamike vývoja v budúcnosti nemožno "nič vylúčiť". Každá krajina o tom podľa neho môže rozhodnúť samostatne a zvrchovane.

Macron tiež oznámil, že vznikne nová koalícia štátov, ktoré budú Ukrajine dodávať rakety a muníciu so stredným a dlhým dosahom. V krátkodobom hľadisku by okrem toho mali mobilizovať ďalšiu muníciu pre Ukrajinu z vlastných zásob.

"Sme presvedčení, že porážka Ruska je nevyhnutá pre bezpečnosť a stabilitu v Európe," vyhlásil francúzsky líder. Macron odmietol spresniť, ktoré krajiny zvažujú vyslanie vojakov. Zdôraznil, že v tejto veci uprednostňuje zachovanie "strategickej nejednoznačnosti".

Francúzsky prezident v úvode stretnutia vyzval prítomných európskych lídrov, aby zaistili kolektívnu bezpečnosť kontinentu poskytovaním neochvejnej pomoci Ukrajine vo svetle zosilnených ruských ofenzív. Hovoril tiež o potrebe upevniť obranu s cieľom odvrátiť prípadné ruské útoky na iné krajiny v budúcnosti.