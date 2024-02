MIMORIADNY ONLINE Ruské ostreľovanie v Dnipre si vyžiadalo štyroch zranených: V Sumskej oblasti zomreli dve osoby

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Štyroch zranených si v nedeľu večer vyžiadalo ruské ostreľovanie východoukrajinského mesta Dnipre. Poškodených bolo desať domov a tiež niekoľko áut. Napísal to dnes ruskojazyčný server BBC s odvolaním sa na tunajšie úrady. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.