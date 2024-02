AKTUÁLNE Zverejnili lekársku správu: Navaľnyj podľa Rusov zomrel prirodzenou smrťou

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj zomrel vo väzení (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin)

MOSKVA - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj zomrel prirodzenou smrťou. Píše sa to v lekárskej správe, o ktorej vo štvrtok na sociálnej sieti X informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová.

archívne video Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 728 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Dodala, že s lekárskou správou sa oboznámila Navaľného matka, ktorá vo svojom videopríhovore zverejnenom vo štvrtok na sociálnych sieťach informovala, že v stredu jej v márnici v meste Salechard umožnili vidieť synovo telo, uvádza spravodajská stanica BBC. Ľudmila Navaľná doplnila, že do márnice ju vzali "tajne", bez advokáta. Potvrdila, že sa oboznámila s obsahom lekárskym a právnych dokumentov a podpísala aj úmrtný list vystavený lekármi. Pripomenula, že podľa zákona jej mali telo syna "vydať hneď, ale zatiaľ to neurobili". Dodala súčasne, že vyšetrovatelia ju vydierajú a začali jej klásť podmienky, "kde, ako a kedy má byť Alexej pochovaný". Dodala, že úradníci v jej prítomnosti "dostávajú príkazy buď z Kremľa, alebo od Vyšetrovacieho výboru" Ruskej federácie (Sledkom), ktorý preveruje okolnosti Navaľného smrti vo väzení.

Navaľná tvrdí, že úrady chcú, aby sa všetko dialo "tajne, bez rozlúčky". "Chcú ma vziať na kraj cintorína, k čerstvo vykopanému ​​hrobu a povedať: Tu leží tvoj syn". Ľudmila Navaľná však vo videu zdôraznila, že s takýmto postupom rozhodne nesúhlasí. "Chcem, aby ste vy, ktorým je Alexej drahý, pre ktorých bola jeho smrť osobnou tragédiou, mali možnosť sa s ním rozlúčiť," objasnila. Vysvetlila, že toto video nahrala, pretože sa jej začali vyhrážať: ak nebude súhlasiť s tajným pohrebom, urobia niečo s telom jej syna. "Vyšetrovateľ mi otvorene povedal: čas nie je na vašej strane, mŕtvola sa rozkladá," citovala úradníka Ľudmila Navaľná. Navaľného kolegovia Leonid Volkov a Marija Pevčichová, ktorí momentálne žijú v exile, na sociálnych sieťach upozornili na znenie zákona, podľa ktorého po stanovení príčin smrti musí byť telo zosnulého príbuzným vydané do dvoch dní. Riaditeľ Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov na túto situáciu reagoval statusom, v ktorom celú situáciu prirovnal k stredoveku.