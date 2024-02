MIMORIADNY ONLINE USA uvalia sankcie na vyše 500 cieľov zapojených do ruskej vojnovej mašinérie

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú uvaliť sankcie na viac ako 500 cieľov zapojených do ruskej vojny na Ukrajine, keďže boje pokračujú aj dva roky po invázii Moskvy, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo financií. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.