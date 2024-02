MIMORIADNY ONLINE Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihol "pravých hrdinov" bojujúcich na Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú uvaliť sankcie na viac ako 500 cieľov zapojených do ruskej vojny na Ukrajine, keďže boje pokračujú aj dva roky po invázii Moskvy, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo financií. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 729

12:27 Ak by sa vojna skončila teraz, rekonštrukcia Ukrajiny by mohla trvať až desať rokov, vyhlásil ukrajinský vicepremiér a minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. TASR správu prebrala od agentúry DPA.

12:26 Indické ministerstvo zahraničných vecí v piatok potvrdilo, že niekoľko občanov Indie sa prihlásilo do ruskej armády na "podporné pracovné miesta". Zároveň oznámilo, že rokuje s Moskvou o ich uvoľnení, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

12:25 Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell v piatok uviedol, že nový balík sankcií EÚ spôsobuje ruskému hospodárstvu vážne škody. Predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová podporili Ukrajinu, ktorá už dva roky odoláva ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe ich vyjadrení na sociálnej sieti X.

11:37 Európska komisia (EK) v piatok privítala rozhodnutie Rady EÚ schváliť 13. balík sankcií voči Rusku, informuje o tom spravodajca TASR.

10:06 Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihol v piatok "pravých hrdinov" bojujúcich na Ukrajine. Spravil tak pri príležitosti ruského Dňa obrancov vlasti a deň pred druhým výročím začiatku invázie 24. februára 2022. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.

9:56 Straty ukrajinskej armády vo vojne sú päťkrát menšie ako straty ruskej armády. Desaťtisíce mŕtvych. Desaťtisíce ľudí bolo vyhnaných. Pomer je jedna ku piatim. Na jedného nášho vojaka zabitého v boji pripadá päť ruských vojakov, povedal prezident Zelenskyj pre FOX News. Konkrétne čísla však ukrajinský líder neuviedol.

9:54 Pri ruských útokoch na ukrajinské oblasti Cherson a Doneck za posledný deň zahynuli dvaja ľudia a ďalších 21 bolo zranených, informovali dnes regionálne úrady.

9:53 Parlamentný výbor podporuje návrh zákona o podmienkach demobilizácie brancov. Prezident Volodymyr Zelenskyj predložil návrh zákona včera. Podľa návrhu sa branci, ktorým uplynula doba služby počas vojnového stavu a ktorým bola vojenská služba predĺžená nad stanovenú dobu, prepustia zo služby do zálohy "v termínoch určených prezidentským dekrétom".

8:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval americký Kongres, aby schválil ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. Ak sa tak nestane, Ukrajinci za to zaplatia svojimi životmi, povedal v rozhovore pre americkú televíziu Fox News odvysielanom vo štvrtok. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

8:07 Podľa vzdušných síl boli drony zostrelené nad Odeskou, Dnepropetrovskou, Poltavskou, Mykolajivskou a Charkovskou oblasťou.

8:06 Arménsko zmrazuje účasť v bezpečnostnej koalícii pod vedením Ruska.

7:03 Medvedev povedal, že ukrajinskí občania na okupovanej Ukrajine, ktorí sa pokúsia o sabotáž proti Rusku, by mali byť "odhalení a potrestaní, poslaní na Sibír... na prevýchovu do táborov nútených prác".

7:02 V sobotu 24. februára uplynú dva roky od okamihu, keď ruský prezident Vladimir Putin skoro ráno v televíznom prejave oznámil začiatok vojenskej invázie na Ukrajinu. Označil ju za "špeciálnu vojenskú operáciu" s cieľom vykonať "demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny".

6:17 Vojna s Ruskom "nie je patová situácia", tvrdi Zelenskyj. Prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril s reportérom Fox News Bretom Baierom neďaleko frontovej línie v Charkovskej oblasti, kde bolo neďaleko počuť delostreleckú paľbu.

6:16 Pri útoku ruského dronu na Odesu zahynuli traja civilisti, informoval na Telegrame gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper.

Opatrenia, ktoré majú byť zverejnené v piatok, zasiahnu "Rusko, jeho podporovateľov, ako aj jeho vojnovú mašinériu", uviedol hovorca tohto rezortu s tým, že sankcie zavedie ministerstvo financií aj ministerstvo zahraničných vecí. Pôjde o "najväčší jednorazový balík od začiatku Putinovej plnej invázie na Ukrajinu", uviedlo ministerstvo financií s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina. Odkedy Rusko vo februári 2022 napadlo susednú Ukrajinu, Washington a jeho spojenci uvalili množstvo sankcií zameraných na príjmy a vojensko-priemyselný systém Moskvy. Medzi tieto snahy patrí aj cenový strop, ktorý zaviedli Spojené štáty a ich spojenci s cieľom znížiť príjmy Moskvy z vývozu ropy a ropných produktov.

Koalícia v uplynulých mesiacoch oznámila plány na sprísnenie dodržiavania cenového stropu. Nové sankcie prichádzajú po tom, ako minulý týždeň zomrel vo väzení líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj. Americký prezident Joe Biden už potvrdil plány na sankcie a uviedol, že budú "namierené proti Putinovi, ktorý je zodpovedný za jeho smrť". Ruské úrady oznámili, že 47-ročný Navaľnyj náhle zomrel 16. februára vo väzenskom tábore na krajnom severe Ruska. Odvtedy si viaceré európske vlády predvolali ruských diplomatov. Americká vláda si vo štvrtok pripomenula blížiace sa druhé výročie ruskej invázie a vzniesla obvinenia voči viacerým bohatým Rusom, aby pomohla zastaviť "tok nelegálnych finančných prostriedkov, ktoré podporujú" Putinovu vojnu.