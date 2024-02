Španielska polícia zadržala kňaza a jeho komplica: Mali obchodovať s viagrou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MADRID - Španielska polícia v rámci svojej protidrogovej operácie v meste Don Benito v provincii Badajoz na západe krajiny zadržala kňaza a jeho komplica, ktorí sú podozriví z obchodovania so silnými afrodiziakami. Tieto lieky sa distribuovali z kňazovho domu. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa španielsky denník El País.

Počas domovej prehliadky u kňaza policajti našli lieky pripravené na predaj zákazníkom, ktorých okruh sa čoraz viac zväčšoval. Polícia v dome našla lieky na lekársky predpis, ako i balenia lieku na liečbu erektilnej dysfunkcie - známeho pod obchodným názvom Viagra - a ďalšie stimulanty, ktoré sú v Španielsku voľnopredajné.

Vyšetrovanie v tejto kauze sa začalo pred niekoľkými mesiacmi, keď španielska Civilná garda dostala informáciu o podozrivých aktivitách kňaza a jeho spoločníka. Kňaz bol v meste s viac ako 37-tisíc obyvateľmi dobre známy a tešil sa obľube pre svoju blízkosť k ľuďom a pre spôsob, akým vykonával kňazskú službu, cituje DPA.

K zadržaniu došlo v pondelok v dome, ktorý kňaz zdieľa s iným mužom - svojím životným partnerom, čo bolo v meste všeobecne známe. Zadržaní muži boli obvinení z trestného činu obchodovania so zdraviu škodlivými látkami mimo legálneho okruhu. Diecéza Plasencia, do ktorej mesto Don Benito patrí, vyjadrila poľutovanie v súvislosti so škandálom svojho duchovného.