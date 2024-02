MIMORIADNY ONLINE Ukrajinský útok zabil desiatky ruských vojakov na cvičisku: Moskva hlási dobitie ďalšej obce

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Celkovo sedem ľudí zomrelo pri ruských dronových útokoch na severe a severovýchode Ukrajiny. Životy piatich civilistov si vyžiadal včerajší útok, pri ktorom dron zasiahol súkromný dom v Sumskej oblasti na severe krajiny. V Charkovskej oblasti neskôr zomreli dvaja ľudia, keď dron zasiahol auto vezúce skupinu poľnohospodárov. S odvolaním sa na armádu a miestne úrady o tom informovali tlačové agentúry. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.