MIMORIADNY ONLINE Ruská ofenzíva v oblasti Avdijivky pokračuje: Moskva tvrdí, úplne ovládla areál koksovne

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Ruské sily úplne ovládli aj areál koksovne na okraji Avdijivky v Doneckej oblasti, kde sa podľa ruských činiteľov ešte v nedeľu ukrývali ukrajinskí vojaci. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany to dnes uviedla agentúra TASS. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.