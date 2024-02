MIMORIADNY ONLINE V dôsledku nečinnosti Kongresu sa Ukrajinci museli stiahnuť z Avdijivky, tvrdí Biden

(Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 724

6:22 Podľa úradov pri ostreľovaní obce Chotín zahynul jeden obyvateľ a ďalší utrpel zranenia. Útoky tiež poškodili domy a hospodársku budovu.

V dôsledku nečinnosti Kongresu sa Ukrajinci museli stiahnuť z Avdijivky

Ukrajinská armáda v noci na sobotu oznámila, že sa jej vojaci po štyroch mesiacoch ťažkých bojov sťahujú z Avdijivky. Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj to zdôvodnil snahou vyhnúť sa obkľúčeniu a potrebou ochrániť životy a zdravie vojakov. Ruské ministerstvo obrany v sobotu večer vyhlásilo, že jeho sily získali "plnú kontrolu" nad Avdijivkou. Zelenskyj počas jeho vystúpenia na konferencii v Mníchove tvrdil, že stiahnutie ukrajinských vojakov, aby sa vyhli obkľúčeniu, neznamená, že sa Rusom podarilo niečo ukoristiť. Rusko "nič nedobylo", uviedol ukrajinský prezident. Biely dom vo vyhlásení v súvislosti s telefonátom uviedol, že Biden Zelenskému "zdôraznil záväzok Spojených štátov naďalej podporovať Ukrajinu".

Stiahnutie ukrajinských síl z Avdijivky prišlo podľa Bidena po tom, čo "ukrajinskí vojaci museli v dôsledku nečinnosti Kongresu rozdeliť muníciu na prídely, čo viedlo k prvým výrazným ziskom Ruska za posledné mesiace", píše sa vo vyhlásení. Biden tiež "opätovne potvrdil silnú podporu vlády USA a Američanov pre zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny" a zároveň vyzval americký Kongres, aby urýchlene schválil návrh zákona o výdavkoch vrátane pomoci Ukrajine. "Som rád, že sa môžem spoľahnúť na plnú podporu amerického prezidenta. Veríme aj v múdre rozhodnutie amerického Kongresu," napísal po telefonáte Zelenskyj v aplikácii Telegram. Bidenova vláda sa v Kongrese snaží o schválenie návrhu zákona v hodnote 118 miliárd dolárov, na ktorý je naviazaná pomoc USA pre Ukrajinu. Republikáni ho však blokujú a výmenou za podporu návrhu zákona žiadajú posilnenie ochrany hraníc.

Ukrajina hlási najmenej tri obete po ruskom ostreľovaní miest na východe krajiny

Najmenej traja ľudia zahynuli pri ruskom ostreľovaní miest na východe Ukrajiny. S odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov o tom v noci na nedeľu informovala agentúra Reuters, píše TASR. Miestne úrady v Kramatorsku prostredníctvom aplikácie Telegram uviedli, že dvaja ľudia prišli o život, keď raketa zasiahla časť mesta určenú pre priemysel a domy. Záchranári prehľadávali trosky a hľadali ďalšie osoby, ktoré pod nimi pravdepodobne uviazli. V Kramatorsku došlo počas takmer dva roky trvajúcej vojny k viacerým z najsmrteľnejších útokov vrátane raketového úderu na miestnu železničnú stanicu, pri ktorom v apríli 2022 zahynulo 63 ľudí, pripomína Reuters.

Ruské sily v sobotu ostreľovali aj školu v neďalekom meste Slovjansk. Záchranné tímy na mieste pátrali po najmenej jednej osobe, ktorá uviazla pod sutinami. Kramatorsk a Slovjansk ležia neďaleko frontovej línie vo východoukrajinskej Doneckej oblasti, cez ktorú ruské sily postupujú pomaly. Obe mestá by sa podľa Reuters stali pre Moskvu istými cieľmi, ak by Rusi výraznejšie pokročili pozdĺž 1000-kilometrov dlhej frontovej línie. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov hlásil úmrtie aj z mesta Kupjansk, ktoré čelí už mesiace intenzívnym ruským útokom. Podľa neho tam jedna osoba zomrela, keď ruská strela zasiahla dvojposchodový dom. Agentúra Reuters nemohla tieto tvrdenia nezávisle overiť, podotkla však, že v týchto oblastiach pravidelne dochádza k ruským útokom. Rusko opakovane tvrdí, že na civilné objekty neútočí zámerne.