DETAILY posledných chvíľ Navaľného: Volali mu sanitku! Lekári o jeho život bojovali viac ako 30 minút

Alexej Navaľnyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

archívne video Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 722 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Posádka sanitky dorazila do (väzenskej) kolónie, kde sa nachádzal Alexej Navaľnyj, za sedem minút. Do areálu kolónie k pacientovi sa dostala za dve minúty. Po príchode na miesto pokračovala v resuscitácii, ktorú už poskytli lekári kolónie. Strávili s tým viac ako pol hodiny. Pacient však zomrel,“ uviedla nemocnica v stanovisku citovanom agentúrou Interfax. Mesto Labytnangi a dedinu Charp, kde sa nachádza trestanecká kolónia Polárny vlk, delí vzdialenosť približne 34 kilometrov.

O úmrtí Navaľného informovala ruská väzenská služba, podľa ktorej odsúdenému politikovi prišlo v piatok po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie. "Zdravotníci ústavu prišli okamžite na miesto a boli privolaní aj záchranári. Vykonané boli všetky potrebné resuscitačné opatrenia, avšak bez pozitívnych výsledkov. Záchranári skonštatovali smrť odsúdeného. Príčiny smrti sa zisťujú," uviedla väzenská služba. Zdroj prokremeľskej televízie RT tvrdí, že príčinou smrti Navaľného bola krvná zrazenina.

Nechcem žiadne prejavy sústrasti, tvrdí matka Alexeja Navaľného

Matka ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý v piatok zomrel vo väzení na severe Ruska, odmieta akékoľvek prejavy sústrasti nad smrťou svojho syna. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na noviny Novaja Gazeta. "Nechcem počuť žiadne prejavy sústrasti. Videli sme ho vo väzení 12. (februára), na stretnutí. Bol živý, zdravý, šťastný," uviedla Ľudmila Navaľná na sociálnej sieti Facebook. O úmrtí Navaľného informovala ruská väzenská služba, podľa ktorej odsúdenému politikovi prišlo v piatok po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie. Záchranári skonštatovali smrť a jej príčiny sa zisťujú, uviedla väzenská služba.

Rodičia Alexeja Navaľného (Zdroj: X/@mediazona_en/Alexandra Astakhova)

Navaľnyj sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie postavil pred súd. Na základe videozáznamu mal zdanlivo dobrú náladu, smial sa a vtipkoval, napísala stanica Sky News. Vo svojom poslednom príspevku na sociálnej sieti poslal svojej manželke Juliji Navaľnej valentínsky pozdrav. Tvrdil, že je už 15 dní izolovaný v cele. Tiež uviedol, že to bol jeho štvrtý takýto trest za menej než dva mesiace. Sústrasť a znepokojenie nad jeho úmrtím vyjadrili mnohí predstavitelia západných krajín. Viacerí z nich, okrem iných vrcholní predstavitelia EÚ, americký minister zahraničných vecí Antony Blinken či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, vinu pripísali Rusku. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) oznámil, že úmrtie Navaľného začal vyšetrovať.