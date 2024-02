MIMORIADNY ONLINE Rusko podniklo raketové útoky na Kyjev a ďalšie mestá: Obete zatiaľ nie sú hlásené

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajinská protivzdušná obrana v dnešných ranných hodinách odrážala ďalšie ruské raketové útoky na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. S odvolaním sa na oficiálnych predstaviteľov o tom informuje agentúra Reuters. Správy o obetiach nie sú hlásené. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.