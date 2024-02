Súd opäť oslobodil expremiéra Andreja Babiša v kauze Čapí hnízdo

Kauza Čapí hnízdo má na súde repete, prišiel aj Babiš (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Súd oslobodil aj druhú obžalovanú, bývalú manažérku holdingu Agrofert Janu Nagyovú. Obaja obžalovaní požiadali o vynesenie rozsudku vo svojej neprítomnosti. Zo súdu odišli hneď po ukončení záverečných rečí. Nagyová bola obžalovaná zo spáchania trestného činu dotačného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, Babiš z napomáhania k dotačnému podvodu.

Konštrukciu obžaloby Babiš odmietol ako nepravdivú a nereálnu

Obaja vinu opakovane odmietli. Babiš vo svojej záverečnej reči vyhlásil, že sa nedopustil žiadneho trestného činu. Konštrukciu obžaloby odmietol ako nepravdivú a nereálnu. Na tom podľa neho nič nezmenilo ani rozhodnutie Vrchného súdu a naň naviazané ďalšie dokazovanie. "Ak by som nešiel do politiky, tak tu nie sme, to je evidentné," uzavrel svoju reč Babiš.

Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra FČH. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Preto mal Babiš na prelome rokov 2007 a 2008 zaistiť vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previesť na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Podľa štátneho zástupcu (prokurátora) boli prevody akcií účelové s cieľom získať peniaze, na ktoré by inak nemali nárok. Mestský súd oboch obžalovaných vlani v januári oslobodil. Odvolací Vrchný súd však tento rozsudok zrušil.