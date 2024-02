MIMORIADNY ONLINE Rusko si predvolalo diplomatov pobaltských štátov, vraj sabotujú ruské voľby

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. (Zdroj: SITA/AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 713

6:36 Dnes ráno bolo v hlavnom meste počuť niekoľko výbuchov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko oznámil, že v meste je aktívna protivzdušná obrana.

6:35 Letecký poplach bol aktivovaný vo všetkých ukrajinských oblastiach a v meste Kyjev dnes okolo 6.00 h miestneho času na základe varovania vzdušných síl pred prilietajúcimi riadenými strelami.

Rusko si predvolalo diplomatov pobaltských štátov

Moskva obvinila Estónsko, Lotyšsko a Litvu z toho, že ignorovali ruské požiadavky na zabezpečenie volebných miestností na ruských veľvyslanectvách na ich území. Vo všetkých troch krajinách žijú početné ruské menšiny. "Predvolali sme chargé d'affaires pobaltských štátov v Moskve na ruské ministerstvo zahraničných vecí z dôvodu nedostatočnej reakcie... na opakované výzvy Ruska, aby zaručili bezpečnosť počas marcových prezidentských volieb," uviedol rezort vo svojom vyhlásení s tým, že pokiaľ bude táto sabotáž pokračovať, podnikne rozhodné kroky.

Moskva žiadala, aby tieto tri krajiny "prijali všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti veľvyslanectiev a voličov na ich území, aby sa zabránilo vážnym protestom ruských občanov žijúcich v týchto krajinách". Vzťahy pobaltských štátov s Ruskom sú dlhodobo napäté a ešte viac sa zhoršili po začatí ruskej vojny na Ukrajine vo februári 2022. Ruský prezident Vladimir Putin (71) sa uchádza o znovuzvolenie vo voľbách 15. až 17. marca ako nezávislý kandidát. Jeho znovuzvolenie sa pokladá za takmer isté. Jeho oponenti sú buď uväznení alebo utiekli do zahraničia, a väčšina nezávislých médií je zakázaná. Čelí iba symbolickým oponentom z politických strán priateľských voči Kremľu.

V armáde majú vzniknúť dronové sily

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal výnos, ktorým ukladá vláde a generálnemu štábu ozbrojených síl rozpracovať otázku vytvorenia dronových síl ako samostatnej štruktúry v rámci armády a výsledky predložiť na posúdenie Rade národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Oznámil to v utorok vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore, informovala agentúra DPA. Tieto nové dronové sily „nie sú záležitosťou budúcnosti, ale skôr niečím, čo by malo v blízkej budúcnosti viesť k veľmi konkrétnemu výsledku“, konštatoval Zelenskyj. Drony sa podľa neho osvedčili v boji na zemi, vo vzduchu aj na mori. „Vďaka dronom Ukrajina skutočne zmenila bezpečnostnú situáciu v Čiernom mori,“ povedal Zelenskyj.

Použitím takzvaných námorných dronov, teda diaľkovo riadených člnov vezúcich nálože, bola ruská Čiernomorská flotila vytlačená tak od južného pobrežia Ukrajiny, ako aj z oblasti okolo Krymského polostrova. Drony boli tiež často používané v bojoch pozdĺž frontov, aby spôsobili ruskej armáde ťažké straty. „Zoznam úloh je teraz jasný: Špeciálne štábne jednotky pre prácu s bezpilotnými lietadlami, špeciálne jednotky, efektívny výcvik, systematizácia skúseností, neustále škálovanie výroby a združovanie najlepších nápadov a najlepších odborníkov v tejto oblasti,“ načrtol Zelenskyj ďalšie kroky. Ukrajinská armáda sa v pozemnej vojne id začiatku spolieha pri prieskume aj útokoch na konkrétne ciele na malé drony, ktorých výroba je lacná. Rusko pri útokoch na ukrajinskú civilnú infraštruktúru spočiatku vsadilo na takzvané kamikadze drony vyrobené v Iráne, ale teraz tiež prešlo na menšie stroje.