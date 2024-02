MIMORIADNY ONLINE Európsky parlament bude diskutovať o Ukrajine a vplyve Ruska na demokraciu v EÚ

(Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ŠTRASBURG - Europoslanci budú na dnešnom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu debatovať o unijnej pomoci Ukrajine a o mimoriadnom summite EÚ z minulého týždňa. Dopoludnia vystúpi predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leynová a predseda Európskej rady Charles Michel. Popoludní sa europoslanci budú okrem iného zaoberať podozrením, že lotyšská europoslankyňa Tatjana Ždanoková bola v čase výkonu svojho mandátu agentkou ruskej tajnej služby FSB, a ďalšími podozreniami, že Rusko zasahuje do fungovania demokracie v únijných štátoch.