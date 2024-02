MIMORIADNY ONLINE Ukrajina informovala Biely dom o rozhodnutí odvolať Zalužného ​

(Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Ukrajinská vláda informovala Spojené štáty o tom, že prezident Volodymyr Zelenskyj sa rozhodol odvolať hlavného veliteľa armády Valerija Zalužného. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou to v piatok uviedol denník The Washington Post. Išlo by podľa neho o najzávažnejšiu personálnu zmenu počas vojny na Ukrajine. Situáciu sledujeme online.