MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zasiahla vojenské letisko Belbek na Ruskom ovládanom Kryme

(Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA/KYJEV - Ukrajinské sily včera popoludní vypálili 20 rakiet na oblasť Čierneho mora a polostrov Krym ovládaný Ruskom, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Na polostrove sa im podarilo zasiahnuť leteckú základňu Belbek, naznačil na sociálnej sieti Telegram veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Ruská raketa naproti tomu zasiahla nemocnicu Charkovskej oblasti, kde ľahko zranila štyroch ľudí, uviedli večer miestne úrady.