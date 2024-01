MIMORIADNY ONLINE Ukrajina oznámila úspešný kyberútok na ruské ministerstvo obrany: Kyjev čaká ťažký rok bojov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajina v utorok oznámila, že podnikla úspešný kyberútok, ktorý vyradil server využívaný ruským ministerstvom obrany a narušil komunikáciu medzi vojenskými jednotkami. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. Ukrajinu zrejme čaká ťažký rok bojov proti Rusku, uviedol v utorok riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns.