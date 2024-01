Absolútna strata súdnosti: Na fyzike rátali, koľko ľudí sa zmestí do plynovej komory! Riaditeľ reaguje

(Zdroj: Getty Images)

Presne tieto otázky zazneli na jednej z hodín fyziky Základnej školy Rosice v Brne. Niekto by to mohol chápať ako čierny humor, no zrejme preživší a pozostalí po obetiach holokaustu by povedali niečo iné. Na projekt „Holokaust“ upozornil český pedagóg Robert Čapek, na sociálnych sieťach známy ako Líný učitel. Celý projekt sa zaoberá spôsobom likvidácie v táboroch, účinkami chemických látok ale aj elektrického prúdu na ľudský organizmus.

archívne video

Prezidentka si pripomenula Deň obetí holokaustu a rasového násilia (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Jednou z úloh bolo zistiť, koľko ľudí sa vojde do plynovej komory, alebo ako zabíja elektrický prúd. Deti si mali pomôcť informáciami na internete a výsledky svojej práce odprezentovať. Autor učebníc a metodických textov Robert Čapek tieto informácie zverejnil na sociálnej sieti. „Áno, aj keď je to ťažké pochopiť, takýto projekt naozaj dostali žiaci do školského emailu,“ upresnil. Zároveň nerozumie, ako vôbec niekomu takéto zadanie môže skrsnúť v hlave.

„Toto je totálna strata súdnosti. Snaha o akési prelínanie predmetov nesmie predsa končiť tým, že budeme rátať prietok plynu v plynových komorách alebo nosnosť palety na mŕtvoly. To je za hranou najväčších somarín nášho školstva tohto tisícročia,“ dodal Čapek.

Český Blesk oslovil aj riaditeľa školy Zbyňka Minaříka. Ten uviedol, že sa iba žiakom 9. ročníka snažili priblížiť pomocou projektu na rôznych vyučovacích hodinách hrôzy a historický dopad tohto obdobia v komplexnej miere. Zatiaľ čo učitelia humanitných predmetov to podľa slov riaditeľa zvládli, pri učiteľoch fyziky už nemožno hovoriť o vydarenom projekte. Priznal, že práca vyučujúcich fyziky sa nepodarila a podobné úlohy nemali vôbec vzniknúť. „Je to nedostatočne citlivé k téme a rozhodne si ich nebudem zastávať (učiteľov fyziky pozn.red.)“. Zároveň informoval, že to považuje za individuálnu chybu jednotlivca a mrzí ho, že tieto úlohy zatienili celý projekt. „Vec riešim interne so všetkou vážnosťou, a robím všetko pre to, aby sa podobné excesy už neopakovali,“ dodal.