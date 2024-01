Nevinný konflik medzi Ukrajincom a Rómom vyeskaloval do brutálnej bitky! Došlo k vražde: Čo sa stalo?

Ilustračné foto (Zdroj: YouTube/RomeaTV)

Svedok išiel v električke spolu so skupinkou, ktorá v električke cestou na priehradu na ohňostroj robila hluk, púšťala hlasnú hudbu. "Začalo to eskalovať, keď sme vystúpili," uviedol svedok. Podľa neho sa tam začala odohrávať potýčka medzi skupinkou a obžalovaným, boli tam nejaké pästné údery. O chvíľu neskôr sa potýčka znovu rozhorela, kedy muž preskočil zábradlie na zastávke a vydal sa za Rohozinom. "Celý konflikt sa začal znova, začala strkanica a pästný súboj, nedokážem povedať, čo tam všetko bolo," uviedol svedok. Obžalovaný podľa neho spadol na zem, rozbila sa pritom fľaša v jeho batohu. Potom svedok videl, ako si obžalovaný k pasu schováva nôž. Útok nožom ale nevidel. Povedal, že to bolo vyhrotené kvôli banálnym veciam.

Predvolaní sú ešte ďalší svedkovia, jedna svedkyňa sa ospravedlnila. Popoludní sú v pláne výsluchy znalcov. Predsedníčka senátu skôr avizovala, že v piatok by mohli zaznieť záverečné reči a možno aj rozsudok. To ale v tejto chvíli nie je isté, vzhľadom na ospravedlnenie svedkyne. Záleží na tom, či strany budú trvať na jej osobnom vypočutí.

Reakcia obžalovaného v prípade smrti Róma v Brne nebola podľa znalkyne prekvapujúca

Reakcia obžalovaného v prípade smrti Róma pri Brnianskej priehrade nebola podľa znalkyne - psychiatričky Marty Holanovej patologická, ani prekvapivá. A nešlo o úmysel. Cítil sa ohrozený, mal pocit, že je bezmocný, že mu ide o život, tak nôž použil, povedala psychiatrička. Obžalobe z vraždy čelí muž pôvodom z Ukrajiny Roman Rohozin. Vinu poprel, uviedol, že išlo o sebaobranu. Okrem muža, ktorého nožom zabil, obžalovaný zranil aj ďalších dvoch ľudí. Tridsaťsedemročnému cudzincovi hrozí až 18 rokov väzenia. Hlavné pojednávanie bude pokračovať v piatok čítaním listín. Záverečné reči a rozsudok zaznejú 1. marca.

Psychiatrička nezistila, že by Rohozin trpel nejakou patológiou, opísala ho ako nenápadnú, normálne štruktúrovanú osobnosť. Uviedla, že je hodnotovo ukotvený, s kresťanskou výchovou, hodnoty dodržiava a váži si ich. Správa sa podľa nej zodpovedne. Nezistila ani zvýšenú mieru agresivity či impulzivity. "Nezostáva mi ako rozmýšľať, ako by som sa zachovala ja, keby som bola napadnutá a mala možnosť sa brániť. Sú mimoriadne situácie, keď každý človek dokáže urobiť niečo, čo by normálne nedokázal," uviedla Holanová.

Podľa psychiatričky išlo o krátky moment

Človek má podľa nej v podobnej situácii tendenciu buď uniknúť, alebo sa brániť. "Ak sa človek cíti ohrozený na živote, použije to, čo má, aby mal najväčšiu šancu na prežitie. Toto je tento prípad," povedala psychiatrička. Uviedla, že z jej pohľadu išlo o krátky moment, inštinktívnu reakciu. Podľa nej nešlo o úmysel, že by chcel Rohozin konať tak, aby niekomu úmyselne ublížil. "Keď sa cítil ohrozený, mal pocit, že je bezmocný, že mu ide o život, tak nôž použil," uviedla Holanová.

Psychologička Marcela Langová - Šindelářová uviedla, že intelekt obžalovaného je výrazne nadpriemerný, pripomenula, že má vysokoškolské vzdelanie. Ide podľa nej o vyzretú osobnosť, nenašla u neho žiadne patologické črty. Nemá podľa nej zvýšenú agresivitu.

Dnes dopoludnia vypovedali svedkovia

"Býval na ubytovni a popisoval pomery, že tam dochádza k hlučnému konaniu. A že príde a požiada ich, aby sa utíšili, oni tak urobia. V tej električke sa snažil upokojiť tú skupinu a predpokladal, že to povedie k cieľu. Nemohol predpokladať, že dôjde k takémuto konfliktu," povedala psychologička. Uviedla, že obžalovaný sa cítil ohrozený, bezmocný a v takejto situácii človek volí buď únik, alebo protiútok. "Únik nebol možný, siahol teda k druhému pólu, k fyzickej obrane," uviedla. Povedala, že ak človek v takejto situácii môže použiť aj niečo viac ako ruky, tak to použije. "Kľúčový bol pocit prekvapenia, on nič také nečakal. A bezmocnosti, kedy proti nemu bolo niekoľko útočníkov. Ocitol sa nezávideniahodnej situácii," doplnila psychologička. Dnes dopoludnia vypovedali svedkovia, popoludní znalci. Pokračovať sa bude v piatok čítaním listín. Predsedníčka senátu zároveň stanovila dátum, na kedy pojednávanie odročí pre záverečné reči a rozhodnutia, a to 1. marca.

Súd prípad otvoril vlani v polovici novembra, keď vypočúval Rohozina a tiež dvoch ľudí, ktorí boli pri potýčke zranení. Obžalovaný uviedol, že išlo o sebaobranu. Skupina troch ľudí ho podľa neho napadla po vystúpení z električky, keď išiel na ohňostroj na priehradu. V električke vraj hĺbili a on ich požiadal, aby toho nechali. Povedal, že nôž vytiahol kvôli svojej obrane a že ani nevedel, že s ním niekoho zasiahol. Podľa poškodených na nich obžalovaný začal kričať a hroziť im, po vystúpení z električky ho preto napadli a dali mu päsťou. Ako presne sa všetko stalo po vystúpení z električky, ale nie je zrejmé.

Súdený muž blízko električkovej zastávky podľa obžaloby nožom napadol a zranil troch ľudí, ktorí skončili v nemocnici. Jeden z nich neskôr v nemocnici zomrel. Zabitým mužom bol mladý Róm. Čoskoro po mladíkovej smrti sa časťou rómskej komunity začala šíriť nenávisť voči Ukrajincom, udalosť z vlaňajšieho 10. júna tiež vyvolala v Brne nepokoje.