MIMORIADNY ONLINE Izrael navrhuje prímerie výmenou za rukojemníkov: USA a Británia zaútočili na húsíov v Jemene

Izraelské tanky opúšťajú Pásmo Gazy. (Zdroj: TASR/AP Photo/Maya Alleruzzo)

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk.

6:40 IDF v pondelok ráno oznámila mená desiatich vojakov, ktorí padli v boji v južnom pásme Gazy.

Izrael navrhuje dvojmesačné prímerie výmenou za dohodu o rukojemníkoch

Izrael navrhuje, aby vo vojne proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas zavládlo na dva mesiace prímerie. S odvolaním sa na izraelských predstaviteľov o tom v pondelok informoval spravodajský web Axios citovaný agentúrou DPA. Izrael túto svoju ponuku údajne predostrel egyptským a katarským sprostredkovateľom. Axios dodal, že táto ponuka má viesť k prepusteniu všetkých rukojemníkov zadržiavaných islamistickým Hamasom.

Podľa DPA, ktorá sa odvolala na správy z izraelských zdrojov, Hamas stále zadržiava 136 rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy príslušníkmi Hamasu i ďalších extrémistických formácií po ich vpáde na juh Izraela zo 7. októbra, kde následne terorizovali miestne obyvateľstvo. Dva mesiace trvajúce prímerie by bolo tou najveľkorysejšou ponukou, akú doteraz urobila izraelská vláda, poznamenal Axios. Hamas počas týždeň trvajúceho prímeria - na konci novembra - prepustil 105 rukojemníkov zajatých v Izraeli, ktorý za to zo svojich väzníc oslobodil 240 palestínskych väzňov. Odvtedy izraelská vláda prejavila malú ochotu urobiť ústupky výmenou za ďalšie prepustenie rukojemníkov.

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua bola však za to tvrdo kritizovaná - naposledy sa tak stalo minulý víkend, keď tisíce ľudí na rôznych miestach Izraela vyzývali vládu, aby vyvinula väčšie úsilie na oslobodenie zajatcov. Podľa správy webu Axios ponuka dvojmesačného prímeria

nezahŕňa ukončenie konfliktu - izraelská armáda sa len stiahne z osídlených oblastí Pásma Gazy. Palestínčania, ktorí sa na rozkaz izraelskej vlády evakuovali juh enklávy, by sa údajne mohli vrátiť na sever. Tento návrh schválil izraelský vojnový kabinet pred desiatimi dňami, informoval Axios. Pripomenul, že Hamas predtým spájal akékoľvek nové prepustenie rukojemníkov s ukončením vojny.

Egyptskí a katarskí sprostredkovatelia sa už týždne pokúšajú o premostenie rozdielnych požiadaviek znepriatelených strán. Na stole je trojstupňový plán, ktorý reguluje proces prepustenia rukojemníkov a zastavenie bojov. Vojnu v Pásme Gazy spustil najhorší masaker v dejinách Izraela zo 7. októbra 2023, keď palestínske komandá zabili v Izraeli viac ako 1200 ľudí. Útok podnietil Izrael k bombardovaniu pobrežného pásma a neskôr i k rozsiahlej pozemnej operácii. Deklarovaným cieľom izraelskej vlády v konflikte je rozdrviť Hamas vojensky a oslobodiť rukojemníkov.

USA a Británia podnikli spoločné útoky na vojenské ciele húsíov v Jemene

Británia a Spojené štáty podnikli nálety na jemenskú metropolu Saná a ďalšie oblasti krajiny, uviedla v noci na utorok oficiálna tlačová agentúra húsíjských povstalcov citovaná agentúrou AFP. "Americko-britské sily podnikajú nálety na hlavné mesto Saná" a niekoľko ďalších častí Jemenu, spresnila agentúra SABA. Británia aj Spojené štáty neskôr v spoločnom vyhlásení potvrdili svoje nové údery proti jemenským húsíom, informovala agentúra AFP. Nemenovaní americkí predstavitelia ešte pred tým - podľa tlačovej agentúry AP - uviedli, že rakety Tomahawk - odpálené z vojnových lodí a ponoriek - a stíhačky zaútočili na sklady a odpaľovacie zariadenia rakiet jemenských povstalcov.

Pokračujúce húsíjské útoky proti plavidlám v Červenom mori boli v pondelok večer témou telefonátu predsedu britskej vlády Rishiho Sunaka s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Sunak a Biden hovorili aj o snahe dosiahnuť prepustenie rukojemníkov, ktorých palestínske radikálne hnutie Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy. Televízia Sky News pripomenula, že britské a americké sily už začiatkom januára vzali útokom viac ako tucet miest v Jemene využívaných jemenskými milíciami podporovanými Iránom. Šlo o prvú odvetu za útoky na medzinárodnú lodnú dopravu v Červenom mori.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Napriek tejto odvete a vytvorení protipovstaleckej koalície, ktorá chce chrániť bezpečnosť lodnej dopravy v Červenom mori, húsíjskí povstalci stále odmietajú výzvy, aby s týmito útokmi skoncovali. Tvrdia, že z ich strany ide o prejav podpory Palestínčanom, ktorí odolávajú útokom izraelskej armády. Tá svoju odvetu a neskôr aj pozemnú ofenzívu v Pásme Gazy spustila po nečakanom vpáde kománd Hamasu na územie juhu Izraela, kam prenikli 7. októbra a kde terorizovali a masakrovali miestne obyvateľstvo. O život vtedy prišlo viac ako 1200 ľudí - zväčša civilistov. Ďalších okolo 250 ľudí z Izraela Palestínčania zavliekli do Pásma Gazy a veľkú časť z nich tam naďalej držia ako rukojemníkov.