MIMORIADNY ONLINE Poľský premiér rokoval v Kyjeve o spoločnej produkcii zbraní

Uprostred Donald Tusk a Volodymyr Zelenskyj

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 697

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 697 (Zdroj: Facebook/General Sraff of Ukrainian Armed Forces)

16:32 Spojené kráľovstvo v pondelok zmiernilo varovania pred cestovaním na Ukrajinu, ktoré sa už nevzťahuje na oblasti na západe tejto krajiny. Informujú o tom správy z agentúr DPA a Reuters.

16:20 Ukrajina by mala zrušiť štátne návštevy predstaviteľov, ktorí spochybňujú jej suverenitu, uviedol na facebooku šéf zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko. Nespresnil, ktorých predstaviteľov má na mysli, portál Ukrajinska pravda ale dal jeho vyjadrenie do súvislosti s nedávnymi protiukrajinsky vyznievajúcimi výrokmi slovenského premiéra Roberta Fica. Ten sa má pritom v stredu v ukrajinskom Užhorode stretnúť so svojím náprotivkom Denysom Šmyhalom.

14:56 Poľsko spraví všetko, čo je v jeho silách, aby zvýšilo šance Ukrajiny na víťazstvo vo vojne s Ruskom. Prisľúbil to v pondelok poľský premiér Donald Tusk počas návštevy Kyjeva. Informuje o tom správa z agentúry PAP.

"Robíme to z morálnych dôvodov, ale tiež s ohľadom na bezpečnosť Poľska," povedal Tusk. Vojnu Ruska s Ukrajinou zároveň označil za boj medzi dobrom a zlom. "Nehanbím sa povedať tieto dve veľké slová: Je to tu na Ukrajine, kadiaľ prechádza svetový front medzi dobrom a zlom," uviedol Tusk počas tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

14:15 Poľský premiér Donald Tusk dnes rokoval v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským tiež o spoločnej produkcii zbraní. Vyplýva to z vyhlásenia oboch politikov po ich stretnutí. Šéf poľskej vlády v tejto súvislosti podľa denníka Gazeta Wyborcza hovoril o budovaní spoločných podnikov a investíciách do firiem v Poľsku i na Ukrajine, ktoré sa budú podieľať na zvýšení obranných schopností.

12:07 Kremeľ v pondelok obvinil Ukrajinu z víkendového útoku na terminál skvapalneného zemného plynu (LNG) v ruskom prístave Usť-Luga na pobreží Baltského mora. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. "Kyjevský režim ďalej ukazuje svoju brutálnu tvár. Zasahujú civilnú infraštruktúru, ľudí," odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na novinársku otázku o víkendovom požiari terminálu. Terminál Usť-Luga neďaleko hraníc s Estónskom patrí ruskej spoločnosti Novatek, ktorá je najväčším ruským vývozcom LNG. Požiar tam vypukol v nedeľu, pričom od hraníc s Ukrajinou to je vyše 850 kilometrov, poukazuje AFP.

11:56 Moskva bude musieť v pondelok vysvetliť Organizácii Spojených národov (OSN) osud tisícov ukrajinských detí, ktoré boli od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu násilne odobrané rodinám a poslané do Ruska. TASR správu prebrala od agentúry AFP.

11:28 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil v pondelok návrh zákona o viacnásobnom občianstve, ktorý by mohol cudzincom bojujúcim po boku ukrajinskej armády proti Rusku otvoriť cestu k občianstvu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

10:49 Na prvom tohtoročnom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli bude ostrá diskusia, pretože je opäť nastolená otázka financovania dodávok zbraní na Ukrajinu. Pred odletom do Bruselu to v pondelok vyhlásil na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

9:43 Poľský premiér Donald Tusk pricestoval v pondelok na návštevu Kyjeva, kde sa okrem iného stretne s ukrajinským prezidentom Volodymrom Zelenským. Oznámila to jeho kancelária, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.

7:21 Kyjev v pondelok oznámil, že ruské ozbrojené sily vyslali počas noci na Ukrajinu osem útočných dronov, ktoré však zachytila ukrajinská protivzdušná obrana. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

6:36 Ruská protivzdušná obrana nemusí byť pripravená na ukrajinské útoky. ISW uviedol, že systémy protivzdušnej obrany v Leningradskej oblasti nemusia byť dobre vybavené na boj proti útokom z Ukrajiny, pretože neboli navrhnuté s ohľadom na útoky z juhu. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Rusko tvrdí, že Kyjev útočil raketami na Krym

Ruské ministerstvo obrany uvádza, že jedna z rakiet bola vypálená nad Čierne more. Ďalšiu zachytili nad prístavom v Sevastopole, tvrdí tamojší ruský gubernátor Michail Razvožajev.

Letecký poplach na Kryme po týchto incidentoch ruské úrady ukončili.

Kyjev počas prebiehajúcej vojny už viackrát útočil na Ruskom anektovaný Krymský polostrov raketami a dronmi, pričom cielil predovšetkým na ruskú čiernomorskú námornú flotilu. Podarilo sa mu pritom viackrát poškodiť či zničiť ruské vojenské objekty. Potopil napríklad raketový krížnik Moskva či výsadkovú loď Novočerkassk.

Počet obetí ostreľovania trhu v Donecku stúpol na 27, tvrdí Pušilin

Ruskom dosadené úrady v Moskvou ovládanom východoukrajinskom meste Doneck vyhlásili, že počet obetí údajného ukrajinského ostreľovania miestneho trhoviska stúpol na minimálne 27 mŕtvych a 20 zranených. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Denis Pušilin, Kremľom dosadený šéf Doneckej oblasti, ktorá je čiastočne okupovaná Ruskom, na sieti Telegram napísal: "Momentálne je potvrdená informácia o 27 mŕtvych. Najmenej 20 ďalších ľudí bolo zranených". Pušilin predtým písal o "strašnom teroristickom ostreľovaní trhoviska" na jednom z doneckých predmestí, ku ktorému došlo práve v nedeľu, keď na trhu býva najviac ľudí. Medzi zabitými sú údajne aj dve deti.

Podľa Pušilinových tvrdení, ktoré nebolo možné nezávisle overiť, strely na trhovisko odpálila ukrajinská armáda. Kyjev sa k týmto obvineniam bezprostredne nevyjadril. Mesto Doneck už v roku 2014 ovládli tzv. proruskí separatisti podporovaní Moskvou. V septembri 2022 Rusko deklarovalo anexiu Doneckej oblasti, hoci tento región ani plne neovláda. Okolie Donecku je už roky dejiskom ťažkých bojov a samotné mesto aktuálne leží len zhruba 20 kilometrov od frontovej línie. Ruskom kontrolované úrady opakovane informujú o údajnom ukrajinskom ostreľovaní mesta a jeho obetiach, čo však často nie je možné nezávisle overiť.