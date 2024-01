MIMORIADNY ONLINE Pozdĺž obvodu Záporožskej jadrovej elektrárne objavili míny

Ukrajinskí vojaci (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Slovensko, Ukrajina a Moldavsko sa pripojili k iniciatíve na vytvorenie koridoru pre prepravu zemného plynu medzi Gréckom a štátmi ležiacimi severne od Grécka. Informovala o tom dnes agentúra Reuters. Grécko sa už v roku 2016 dohodlo s Maďarskom, Bulharskom a Rumunskom na rozvoji infraštruktúry potrebnej na realizáciu takzvaného vertikálneho plynového koridoru, ktorý by umožňoval obojsmerné dodávky plynu medzi týmito krajinami.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 695

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 695 (Zdroj: Facebook/General Sraff of Ukrainian Armed Forces)

ONLINE

Načítať nové správy

6:16 Monitorovacia misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) objavila míny pozdĺž obvodu Záporožskej jadrovej elektrárne, v nárazníkovej zóne medzi vnútorným a vonkajším oplotením zariadenia, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Slovensko a Ukrajina sa pripojili k plánu na takzvaný vertikálny plynový koridor

"Vertikálny koridor sa teraz spojí s transbalkánskym plynovodom a umožní dopravu zemného plynu z Grécka do Moldavska a do podzemných zásobníkov na Ukrajine," uviedlo moldavské ministerstvo energetiky. Transbalkánsky plynovod sa využíva na prepravu ruského plynu na Balkán cez Ukrajinu, Rumunsko a Moldavsko. Využitie jeho kapacity je však teraz nízke, pretože ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v roku 2020 presmerovala dodávky do Turecka prostredníctvom plynovodu TurkStream, napísala agentúra Reuters.

Prevádzkovatelia plynovodov na Slovensku, Ukrajine a v Moldavsku podpísali s náprotivkami z Grécka, Maďarska, Bulharska a Rumunska memorandum s cieľom podporiť projekty potrebné na realizáciu vertikálneho plynového koridoru, uviedla grécka plynárenská spoločnosť DESFA.

"Očakávame, že vďaka účasti v iniciatíve vertikálneho koridoru uskutočníme dodatočné dodávky plynu z Rumunska do strednej Európy v objeme viac ako sedem miliárd kubických metrov ročne," uviedol šéf ukrajinského systému pre prepravu plynu Dmytro Lyppa. Dodal, že Ukrajina teraz pracuje s Moldavskom na podmienkach tohtoročného využitia dodatočných kapacít transbalkánskeho plynovodu v objeme šesť miliónov kubických metrov denne.

"Spolupráca na posilnení a zvýšení flexibility regionálneho plynárenského systému sa stáva najvyššou prioritou," uviedla šéfka spoločnosti DESFA Maria Rita Galliová.

Zobraziť galériu (2) Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek) sa s Kulebom stretne 29. januára v Užhorode

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa stretne so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom 29. januára v Užhorode. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Maďarský minister počas návratu z Atén uviedol, že o schôdzke rokoval telefonicky so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom, ktorý takisto pricestuje do Užhorodu.

Szijjártó vyjadril nádej, že sa na užhorodskej schôdzke podarí úspešne prediskutovať najdôležitejšie bilaterálne otázky, predovšetkým otázku obnovenia práv maďarskej národnostnej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti, ako aj perspektívu vzťahov medzi oboma krajinami.