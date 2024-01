MIMORIANDY ONLINEV Rusku rokovala delegácia Hamasu, Moskva vyzvala na prepustenie rukojemníkov vrátane Rusov

Palestínčania kráčajú v ruinách zničenej Gazy (Zdroj: SITAPAP Photo/Adel Hana)

Zbraňový priemysel Hamasu v centre Gazy – nad zemou aj pod zemou

Zbraňový priemysel Hamasu v centre Gazy – nad zemou aj pod zemou (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

6:00 Palestínsky štát by podľa amerického prezidenta Joea Bidena mohol vzniknúť, aj keď je izraelským premiérom Benjamin Netanjahu. Biden, ktorý to nemá za nemožné, to v piatok povedal novinárom. Informuje o tom dnes agentúra DPA. Netanjahu sa ale verejne stavia proti vzniku samostatného palestínskeho štátu.

V Rusku rokovala delegácia Hamasu, Moskva vyzvala na prepustenie rukojemníkov vrátane Rusov

Vyslanca Hamasu na čele s Músou abú Marzúkom, členom vedenia politického krídla hnutia, ktoré Spojené štáty a Európska únia označujú za teroristickú organizáciu, v Moskve prijal námestník ministra zahraničia Michail Bogdanov.

"Rozhovory sa sústredili na pokračujúcu konfrontáciu v palestínsko-izraelskej konfliktnej zóne, na pozadí ktorej dosiahla humanitárna kríza v Pásme Gazy katastrofálne rozmery," uviedlo ruské ministerstvo zahraničia vo vyhlásení. "Ruská strana zdôraznila potrebu urýchleného prepustenia civilistov zajatých počas útokov 7. októbra 2023 a zadržiavaných palestínskymi frakciami, vrátane troch ruských občanov - A. Kozlova, A. Lobanova a A. Trufanova. "

Bogdanov dnes rokoval tiež s izraelskou veľvyslankyňou v Moskve Simonou Halperinovou, uviedlo ministerstvo v ďalšej správe, ktorú vydalo neskôr. Oznámil jej, že Rusko podporuje komplexné urovnanie situácie na Blízkom východe na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

Izraelská veľvyslankyňa bola "tiež informovaná o cieľavedomomom úsilí ruskej diplomacie v záujme okamžitého a bezpodmienečného prepustenia civilistov zadržiavaných v Pásme Gazy vrátane Rusov".

Ozbrojenci Hamasu aj ďalších radikálnych skupín počas brutálneho vpádu do južného Izraela vlani 7. októbra povraždili na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a vyše 240 odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Počas doposiaľ jediného prímeria na konci novembra ich Hamas 105 prepustil, vrátane dvoch žien s izraelským i ruským občianstvom. Približne 130 ľudí však Hamas stále zadržiava, niektorí z nich sú pritom po smrti.

Delegácia Hamasu v Moskve rokovala o prepustení rukojemníkov a tiež o evakuácii Rusov z tej doby úplne izolovaného Pásma Gazy už na konci októbra. V tom čase túto návštevu dôrazne odsúdil Izrael.

Spojené štáty v piatok znovu zaútočili na pozície jemenských povstalcov

Spojené štáty v piatok znovu zaútočili na pozície jemenských povstalcov. Konkrétne sa trojica ich úderov zamerala na tri rakety pripravené na útok na lode v Červenom mori, uviedlo na X regionálne veliteľstvo americkej armády CENTCOM.

"Americké sily identifikovali rakety v oblastiach kontrolovaných Húsíi v Jemene a došli k tomu, že predstavujú bezprostrednú hrozbu pre obchodné plavidlá a lode amerického námorníctva v regióne. Americké sily následne na rakety v sebaobrane udreli a zničili ich, " stoja v príspevku.

Povstalci, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná, od novembra útočia na komerčné plavidlá v oblasti. Tvrdí, že útoky sú reakciou na vojnu Izraela v Pásme Gazy a na podporu niektorých krajín izraelskej vláde.

Spojené štáty v posledných dvoch týždňoch proti rebelom opakovane zasahujú.