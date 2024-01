MIMORIADNY ONLINE Čínska delegácia odmietla v Davose rokovať so Zelenským: Ruská protivzdušná obrana zničila dron smerujúci na Moskvu

(Zdroj: TASR/AP Photo/Efrem Lukatsky)

KYJEV - Čínska delegácia na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose odmietla rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uviedol to dnes server Politico, podľa ktorého mali ukrajinskí predstavitelia o stretnutie s čínskymi lídrami záujem, ale Peking je ďalej na strane ruského prezidenta Vladimira Putina. Zelenskyj v reakcii na článok na webe Politico oznámil, že sa neplánoval stretnúť s čínskym premiérom Li Čchiangom, ktorý zastupoval Peking v Davose, ale že je pripravený stretnúť sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zničila dron smerujúci na Moskvu. Ďalšie bezpilotné lietadlo zneškodnila podľa ministerstva obrany v Leningradskej oblasti. Informuje o tom agentúra TASS.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 693 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 693 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:28 Poslanci nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) v stredu odmietli návrh uznesenia vyzývajúceho spolkového kancelára Olafa Scholza, aby schválil dodávku riadených striel Taurus Ukrajine. Za návrh hlasovalo 178 poslancov, proti sa vyslovilo 485 zákonodarcov, informovala na svojom webe rozhlasová stanica Deutsche Welle.

6:27 Ukrajina v stredu začala vyšetrovať prípad tajného odpočúvania novinárov z popredného protikorupčného spravodajského portálu Bihus. Informovali o tom úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.

5:54 Pri dvoch ruských vzdušných úderoch na mesto Čuhujiv v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dnes zahynula civilistka, ktorá spravovala kotolňu. Informoval o tom neskoro večer na platforme Telegram šéf oblastnej správy Oleh Syněhubov, podľa ktorého útok poškodil vzdelávaciu inštitúciu a ďalší človek utrpel zranenia.

5:53 Bez jednoznačného výsledku sa skončila dnešná schôdzka, na ktorej sa v Bielom dome snažil americký prezident Joe Biden posunúť patovú situáciu okolo americkej imigračnej politiky, ktorá blokuje dohodu o ďalšej finančnej podpore predovšetkým pre Ukrajinu brániacu sa ruskej vojenskej agresii.

Ruská protivzdušná obrana zničila dron smerujúci na Moskvu

"Dňa 18. januára približne o 01: 30 moskovského času bol zmarený pokus kyjevského režimu vykonať...útok pomocou bezpilotných lietadiel proti objektom na území Ruskej federácie. Službu konajúce sily protivzdušnej obrany zničili jedno bezpilotné lietadlo nad územím Moskovskej oblasti a jeden zachytili nad územím Leningradskej oblasti," uviedlo ruské ministerstvo.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na telegrame napísal, že dron letiaci na ruské hlavné mesto bol zostrelený pri meste Podolsk, ktoré leží južne od Moskvy. Nemá žiadne správy o zranených či škodách.

Čínska delegácia odmietla v Davose rokovať so Zelenským, tvrdí Politico

Nedlho pred summitom vo švajčiarskych Alpách šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak naznačil, že Zelenskyj bude mať príležitosť pohovoriť si s čínskym premiérom, píše Politico. Na otázku, či na stretnutie dôjde, Jermak odpovedal "uvidíme", ako predtým uviedla stanica CNBC. Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie tiež zdôraznil, že je potrebné, aby sa Čína po Davose zapojila do mierového procesu. Ukrajina ale nakoniec nedokázala Čínu k rokovaniam presvedčiť a Zelenskyj a Li Čchiang sa nestretli, píše Politico. Denník to označil za ranu pre Kyjev.

Čínska delegácia sa podľa serveru vyhla stretnutiu s ukrajinskými predstaviteľmi zámerne, a nie pre organizačné problémy. Politico sa pritom odvoláva na vyjadrenia nemenovaného vysokopostaveného amerického predstaviteľa, podľa ktorého čínska strana v jednej chvíli vo Švajčiarsku návrh ohľadom schôdzky priamo odmietla. Iný americký predstaviteľ serveru oznámil, že Čína odmietla akékoľvek stretnutia po tom, ako ju Rusko vyzvalo, aby sa vyvarovala diplomatických stretnutí s Ukrajinou.

Zelenskyj však odmieta, že by mal o stretnutie s čínskym premiérom záujem. "Je tu čínsky premiér. Stretne sa s ním náš premiér. Ja sa milo rád stretnem s čínskym lídrom. Pokiaľ viem, tak rozhodnutie prijíma Si Ťin-pching a na Ukrajine prijímam rozhodnutie ja," uviedol Zelenskyj podľa médií na záverečnej konferencii v Davose. Zelenskyj sa vo Švajčiarsku však stretol s kľúčovými partnermi, ako je poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan či americký minister zahraničia Antony Blinken. Rokoval tiež s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.