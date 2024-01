MIMORIADNY ONLINE Netanjahu odmietol americký návrh smerujúci k vzniku palestínskeho štátu

Benjamin Netanjahu (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

GAZA - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol americký návrh, ktorý počíta s normalizáciou vzťahov Izraela so Saudskou Arábiou výmenou za postupné smerovanie k vzniku palestínskeho štátu. Napísal to server spravodajskej televízie NBC News, podľa ktorého to ukazuje na narastajúce nezhody medzi Netanjahuom a administratívou amerického prezidenta Joea Bidena, ktorá už sa tak pripravuje na čas po odchode terajšieho šéfa izraelskej vlády.

Americký minister zahraničia Antony Blinken minulý týždeň pri rokovaní so Saudskou Arábiou a štvoricou ďalších arabských krajín získal podľa správy, ktorá sa odvoláva na vysokopostavených činiteľov americkej vlády, niekoľko prísľubov. Krajiny sú ochotné pomôcť s obnovou Pásma Gazy zničeného terajšou vojnou Izraela proti palestínskemu radikálnemu a teroristickému hnutiu Hamas a sú tiež pripravené podporiť reformovanú palestínsku vládu v Gaze.

Katar informoval, že lieky určené pre rukojemníkov Hamasu sú už v Pásme Gazy

Katarské ministerstvo zahraničných vecí v stredu večer potvrdilo, že na územie palestínskeho Pásma Gazy už vstúpila zásielka liekov, z ktorých časť je určená pre izraelských a zahraničných rukojemníkov zadržiavaným palestínskou militantnou organizáciou Hamas. Ako v noci na štvrtok spresnila agentúra DPA, lieky boli v stredu dopravené do Egypta, kde ich previezli na izraelský hraničný priechod Kerem Šalom na kontrolu. Odtiaľ sa náklad vrátil späť do Egypta a následne sa začala jeho preprava do Pásma Gazy. Podľa dohody, detailne prerokovanej v utorok jej sprostredkovateľmi - Katarom a Francúzskom -, zásielka obsahuje lieky pre 45 rukojemníkov. Neskôr v stredu hovorca izraelskej armády Daniel Hagari novinárom povedal, že Izrael "urobí všetko pre to, aby s Katarom skontroloval, či sa lieky dostanú k rukojemníkom, ktorí ich potrebujú".

Napriek dosiahnutiu dohody sa Hamas v stredu ešte pokúsil stanoviť nové podmienky - odmietol napr. akúkoľvek inšpekciu kamiónov zo strany Izraela. Izraelské úrady však trvali na doterajších pravidlách, keď sa ich kontrole podrobujú všetky dodávky humanitárnej pomoci vchádzajúce do Pásma Gazy. Izrael takto preveruje, či v náklade nie sú ukryté zbrane a munícia. Hamas počas novembrového dočasného prímeria sprostredkovaného Katarom prepustil desiatky rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli. Pri útoku na Izrael zo 7. októbra komandá Hamasu zabili vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že 132 je ešte stále zadržiavaných, 27 bolo údajne zabitých.