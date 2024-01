V Európe vyčíňa mrazivé počasie: V Nemecku sa zatvárajú školy: Mínus 14 stupňov namerali v Británii

Počasie v Nemecku (Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader)

Nemecká meteorologická služba (DWD) na základe predpovede zverejnenej v utorok večer varovala pred vysokým rizikom poľadovice na juhozápade, respektíve v južnej časti Nemecka. Na západe, východe a v strede krajiny by malo podľa predpovede husto snežiť počas celej stredy.

archívne video

Sneženie potešilo návštevníkov na horách na Donovaloch (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Očakáva sa, že to bude mať významný vplyv na dopravnú infraštruktúru vrátanie zrušenia letov. Spoločnosť Fraport, ktorá prevádzkuje letisko vo Frankfurte, varovala, že letecká doprava môže byť značne obmedzená až do štvrtka. Vzhľadom na predpovedané sneženie letisko v stredu očakáva desiatky zrušených letov.

Letisko v meste Saarbrücken na juhozápade Nemecka už avizovalo, že v stredu úplne pozastaví svoju prevádzku. Predpoveď počasia ovplyvnila dopravu aj na letisku hlavného mesta Berlín. Dosiaľ bolo na stredu zrušených 20 letov z a do Frankfurtu a desať letov do a z Mníchova, oznámila hovorkyňa letiska ešte počas utorka. Pasažierom cestujúcim do Frankfurtu a Mníchova odporučili, aby si pravidelne kontrolovali stav ich letu.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader)

Letisko v bavorskej metropole Mníchov podľa agentúry DPA prostredníctvom hovorkyne informovalo, že v stredu bolo pre mrznúci dážď a poľadovicu z plánovaných 650 zrušených dovedna 250 prichádzajúcich aj odchádzajúcich letov. Pre poveternostné podmienky zrušili v niektorých okresoch spolkovej krajiny Bavorsko vyučovanie na školách, prípadne prebieha výučba na diaľku.

V Británii teploty klesli až na mínus 14 stupňov Celzia

Británia sa potýka s mrazivým počasím, teploty v noci na dnes dosahovali až mínus 14 stupňov Celzia. S odvolaním sa na meteorológov o tom informovala stanica BBC. Ľadové počasie podľa predpovede vydrží aj v nasledujúcich dňoch, v noci na štvrtok môže pokoriť aj niekoľkoročné rekordy.

Úrady v Škótsku a severnom Anglicku v utorok v niektorých oblastiach pre nízke teploty a sneženie uzavreli školy. Nízky stupeň výstrahy pred náľadím a snežením platil naprieč celou Britániou.

Najnižšiu teplotu mínus 14 stupňov Celzia v noci na dnes podľa predbežných údajov meteorológovia namerali v dedine Dalwhinnie na Škótskej vysočine, zhruba 60 kilometrov južne od Inverness. Úrady predtým uviedli, že teploty môžu klesnúť až na mínus 15 stupňov Celzia, čo by znamenalo najmrazivejšie nočné teploty za január od roku 2010.

(Zdroj: SITA/Owen Humphreys/PA via AP)

"Aj napriek tomu ide o jednu z najchladnejších januárových nocí za posledných päť rokov," uviedol meteorológ Liam Eslick. "Hoci sme v noci nezaznamenali najnižšiu teplotu, je celkom možné, že sa jej dočkáme dnes v noci," dodal.

Do konca pracovného týždňa môže na severozápade Škótska napadnúť až 40 centimetrov snehu. Meteorológovia upozornili, že silné mrazy sú v najbližších dňoch pravdepodobné po takmer celej Británii, a varovali pred námrazou na chodníkoch a cestách.