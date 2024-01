MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky v decembri zvýšili počet civilných obetí: Francúzsko pošle Ukrajine ďalšie rakety SCALP

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

NEW YORK/KYJEV - Intenzívne raketové a dronové útoky ruskej armády na Ukrajinu v uplynulých týždňoch prudko zvýšili počet mŕtvych a zranených civilistov, v decembri zahynulo viac ako 100 ľudí a ďalších takmer 500 utrpelo zranenia. Uviedla to v utorok misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. Informuje o tom správa z agentúry AP.