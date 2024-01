MIMORIADNY OLINE Intenzívna fáza vojny na juhu Pásma Gazy sa podľa ministra obrany "čoskoro skončí"

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Naživo z Gazy

VIDEO Izraelské vzdušné sily prerušili údery kvôli prítomnosti civilistov

Izraelské vzdušné sily prerušili údery kvôli prítomnosti civilistov (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

ONLINE

Načítať nové správy

6:13 IDF zverejnilo meno padlého vojaka.

Intenzívna fáza vojny na juhu Pásma Gazy sa "čoskoro skončí"

Izraelská armáda v posledných týždňoch vystupňovala vojenské operácie a bombardovanie miest Chán Júnis a Rafah na juhu Pásma Gazy po tom, čo oznámila, že vojenské zariadenia Hamasu na severe enklávy zničila."Jasne sme vraveli, že fáza intenzívnych operácií bude trvať približne tri mesiace," povedal Galant na tlačovej konferencii. Dodal, že takáto fáza na severe Pásma Gazy už bola dokončená.

Izraelskí vojaci v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

"Tento úspech dosiahneme aj v južnej časti Pásma Gazy a skončí sa to tam čoskoro. Na oboch miestach je to tak, že príde chvíľa, keď sa posunieme do nasledujúcej fázy," vyhlásil minister bez spresnenie časového rámca.Izrael spustil pozemnú operáciu v palestínskom Pásme Gazy 27. októbra.Armáda na svojej webovej stránke informovala, že celá divízia vojakov v pondelok už dokončila stiahnutie z Pásma Gazy, keďže "zneškodnila stovky teroristov" a zničila kilometre tunelov v strednej a severnej oblasti tohto palestínskeho územia.

Pred pondelkovým oznámením o stiahnutí mal Izrael štyri divízie operujúce v Pásme Gazy, aj keď nie je jasné, koľkých vojakov sa odsun týkal.Vojna vypukla po tom, čo bojovníci z Hamasu 7. októbra zaútočili na Izrael, kde zabili približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. Militanti z Hamasu zajali pri tomto bezprecedentnom útoku vyše 240 rukojemníkov, z ktorých ešte 132 je podľa Izraela v Pásme Gazy, ale najmenej 25 z nich bolo údajne zabitých.Izrael zareagoval na masívny útok Hamasu odvetným bombardovaním palestínskeho územia zo súše, mora a vzduchu a zabil tam vyše 24.000 ľudí, prevažne žien a detí. Uvádza to ministerstvo zdravotníctva v palestínskej enkláve, ovládané Hamasom.