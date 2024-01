MIMORIADNY ONLINE Väčšinu humanitárnych konvojov na sever Pásma Gazy nepustia izraelské úrady: USA zasiahli húsíjskú radarovú stanicu

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

TEL AVIV - Mnoho humanitárnych konvojov neuspeje v snahe doručiť pomoc do Pásma Gazy. Upozornil na to dnes Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), podľa ktorého snahy často stroskotajú na izraelských úradoch. Za prvých 11 dní roka sa podarilo na sever Pásma Gazy dostať len päť z plánovaných 24 humanitárnych konvojov, tvrdí OCHA.

Naživo z Gazy

VIDEO: Izraelské vzdušné sily prerušili údery kvôli prítomnosti civilistov: Izraelské vzdušné sily prerušili údery kvôli prítomnosti civilistov (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

ONLINE

6:03 Spojené štáty vykonali v sobotu nadránom ďalší vojenský úder voči radarovej stanici v jemenskom hlavnom meste Saná, ktorá ohrozovala medzinárodnú lodnú dopravu v Červenom mori. Informovala o tom agentúra AP.

Väčšinu humanitárnych konvojov na sever Pásma Gazy nepustia izraelské úrady

Izraelské úrady odmietli niekoľko plánovaných dodávok určených na doplnenie zásob liekov a ďalšieho materiálu v meste Gaza, uviedol dnes OCHA. Ďalšie snahy o doručenie pomoci podľa neho stroskotali kvôli tomu, že boli konvoje príliš dlho zdržiavané na izraelských kontrolných stanovištiach alebo dohodnutými trasami nebolo možné prejsť. Nemocnice na severe palestínskeho územia preto nemajú dostatok materiálu na ošetrenie chorých a ranených, uviedla OCHA. Ďalšie konvoje mali ľuďom dodať okrem liekov aj potraviny, pitnú vodu a ďalšie životne dôležité tovary.

Izraelskí vojaci z delostreleckej jednotky ukladajú tankové granáty v priestore na hranici medzi Izraelom a Gazou na juhu Izraela v pondelok 1. januára 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že na severe Pásma Gazy stále žije 300.000 až 400.000 ľudí. "Každý deň bez pomoci vedie k úmrtiam a pre státisíce ľudí na severe Pásma Gazy znamená utrpenie," uviedla OCHA. Zástupca generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths dnes varoval, že situácia sa podstatne horší aj na juhu Pásma Gazy a že Izrael čoraz častejšie bombarduje aj oblasti, kam sa zo severu premiestnili civilisti utekajúci pred vojnovou vŕtavou, napísala agentúra Reuters. Podľa neho Izrael svoju ofenzívu v Gaze vedie takmer bez ohľadu na to, aký dopad bude mať na civilné obyvateľstvo, a dokazujú to aj útoky na humanitárnu infraštruktúru OSN.

Izraelská ofenzíva je odvetou za teroristický útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 240 ďalších uniesli do Pásma Gazy. Odvetné izraelské údery podľa Hamasu zabili vyše 23.000 Palestínčanov. Tento údaj zahŕňa civilistov aj palestínskych radikálov, niektorí ho spochybňujú, podľa viacerých expertov ale údaje zrejme viac-menej zodpovedajú skutočnosti.