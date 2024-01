MIMORIADNY ONLINE Ukrajinský parlament vrátil vláde návrh zákona o mobilizácii: USA sú sklamané Orbánovou politikou voči Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

KYJEV - Ukrajinský parlament vrátil vláde k dopracovaniu kontroverzný návrh zákona o sprísnení pravidiel mobilizácie, uviedol dnes predseda parlamentu, ktorého vyjadrenia citovali tlačové agentúry a ďalšie médiá. Návrh má Kyjevu umožniť povolať viac ľudí do armády v čase, keď vojna pokračuje už takmer dva roky. Predloha počítala so zavedením elektronických povolávacích rozkazov a prísnych trestov pre tých, ktorí by zákon porušili, napísala agentúra Reuters. Podvečer minister obrany Rustom Umerov ohlásil na Facebooku, že prepracovaná verzia predlohy už je hotová a že ju plánuje predložiť kabinetu na schválenie, pretože vojaci potrebujú zákon čo najskôr. Situáciu sledujeme online.