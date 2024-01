Vláda v Papue-Novej Guinei sa snažila obnoviť poriadok: Nepokoje si vyžiadali najmenej 15 obetí

Demonštranti protestujú v Port Moresby, hlavnom meste Papuy-Novej Guiney (Zdroj: TASR/Australian Broadcasting Corp. via AP)

Príčinou stredajších nepokojov v hlavnom meste Port Moresby bol spor zamestnancov verejnej správy vrátane policajtov, vojakov a strážcov väzníc o výplaty. Stovky z nich preto opustili svoju pracoviská.

archívne video

Rozhnevané davy potom počas nočných nepokojov podpaľovali budovy a autá a drancovali obchody. Nepokoje sa rozšírili aj do druhého najväčšieho mesta krajiny Lea. Vo štvrtok popoludní polícia potvrdila, že nepokoje si vyžiadali najmenej 15 obetí.

Premiér Papuy-Novej Guiney James Marape sa vo štvrtok ospravedlnil obyvateľom krajiny s tým, že takéto bezprávie nebude tolerované. "Je to vaša krajina tak, ako je to moja krajina. Porušovaním zákona sa nedajú dosiahnuť určité ciele," povedal Marape. Najhoršie nepokoje podľa neho do štvrtkového rána utíchli, no pripustil, že situácia je v niektorých štvrtiach Port Moresby stále napätá.

Príslušníkom bezpečnostných zložiek znížili bez vysvetlenia platy

Príslušníci bezpečnostných zložiek začali protest v budove parlamentu, pretože im boli bez vysvetlenia znížené platy. Vláda uviedla, že išlo o chybu a sľúbila nápravu. Napriek tomu vypukli nepokoje, ku ktorým sa pripojili aj civilisti. To podčiarkuje nestabilitu v krajine sužovanej chudobou a vysokou mierou kriminality, píše AFP.

Papua-Nová Guinea je mimoriadne rôznorodá rozvíjajúca sa krajina, v ktorej sa hovorí vyše 800 jazykmi. Približne desať miliónov obyvateľov sa väčšinou živí farmárstvom. Po Austrálii je to druhý najľudnatejší štát juhopacifického regiónu.