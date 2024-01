MIMORIADNY ONLINE Boje neutíchajú! Počet mŕtvych civilistov v Pásme Gazy je príliš vysoký

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

TEL AVIV - Počet civilistov, ktorí denne zomierajú pri bojoch v Pásme Gazy, je príliš vysoký. Po rokovaní s izraelskými predstaviteľmi to povedal americký minister zahraničia Antony Blinken. Obvinenia Izraela z genocídy ale označil za neopodstatnené, píšu agentúry. Blinken ďalej povedal, že Spojené štáty odmietajú akékoľvek úvahy o presídlení Palestínčanov z Pásma Gazy. Podľa neho by sa obyvatelia, ktorí utiekli kvôli bojom, mali vrátiť domov, až pre to budú podmienky. Blinken tiež Izrael vyzval na spoluprácu s umiernenými palestínskymi lídrami. Situáciu sledujeme online.