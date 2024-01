MIMORIADNY ONLINE Blinken v Katare varoval pred rozšírením vojny z Pásma Gazy: Je v pláne vyhostenie Palestínčanov?

Izraelská vlajka je položená na hromade ohorených vozidiel, ktoré zhoreli pri krvavom cezhraničnom útoku militantov Hamasu 7. októbra pri meste Netivot na juhu Izraela v nedeľu 7. januára 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

DAUHA - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken varoval v nedeľu počas návštevy Kataru, že rozšírenie vojny z Pásma Gazy by mohlo ohroziť bezpečnosť v širšej oblasti Blízkeho východu. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Pod iránskym vedením sa agenti Hamasu naučili ovládať a vyrábať presné komponenty na výrobu rakiet a strategické zbrane.

Pod iránskym vedením sa agenti Hamasu naučili ovládať a vyrábať presné komponenty na výrobu rakiet a strategické zbrane. (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

6:05 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v nedeľu Izrael, aby zmiernil svoje vojenské akcie v Pásme Gaze a spravil viac pre ochranu civilistov na tomto palestínskom území. Informuje agentúra AFP.

Blinken upozornil na rozšírenie vojny mimo Pásma Gazy

"Toto je chvíľa intenzívneho napätia v tomto regióne. Ide o konflikt, ktorý by mohol ľahko metastázovať a spôsobiť ešte väčšiu neistotu a viac utrpenia," uviedol Blinken v Dauhe počas tlačovej konferencie s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.

Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po bezprecedentnom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, ktorý si vyžiadal životy približne 1140 ľudí, zväčša civilistov. Militanti okrem toho uniesli približne 250 rukojemníkov, z ktorých 132 zostáva stále v zajatí. Najmenej 24 ich pritom zrejme zomrelo.

V reakcii na útok začal Izrael podnikať v Pásme Gazy vzdušné údery a neskôr spustil aj pozemnú inváziu. Podľa úradov v Gaze si bombardovanie doposiaľ vyžiadalo už životy vyše 22 800 ľudí. Blinken pritom uviedol, že je "nevyhnutné", aby Izrael dbal na ochranu civilistov a zaistil, aby boli jeho operácie "koncipované okolo ich ochrany".

V súvislosti s prehlbovaním humanitárnej krízy a vysídlením obyvateľov v rámci územia Gazy uviedol Blinken, že civilistom musí byť umožnené vrátiť sa do svojich domov hneď, ako to podmienky dovolia.

"Nemôže byť na nich vyvíjaný tlak, aby odišli z Gazy," dodal Blinken. AFP pritom pripomína vyhlásenia dvoch izraelských ministrom, ktorí navrhovali, aby boli Palestínčania podporovaní emigrovať z Gazy.

Blinken navštívil Katar vrámci svojej prebiehajúcej cesty po krajinách Blízkeho východu

Blinken navštívil Katar v rámci svojej prebiehajúcej cesty po krajinách Blízkeho východu. Šéf americkej diplomacie sa zastavili už v Jordánsku, Turecku a Grécku a v nedeľu odcestoval do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. V pondelok má potom odcestovať do Saudskej Arábie.

Katar je sídlom politického krídla Hamasu a žije tam i jeho líder Ismáíl Haníja. Dauha pritom pomáhala pri sprostredkovávaní týždňového prímeria vo vojne v Pásme Gazy zo začiatku novembra, ktoré viedlo k prepusteniu izraelských a i zahraničných rukojemníkov militantov ako aj k príchodu dodávok humanitárnej pomoci do Gazy. Katarský premiér pritom uviedol, že nové rokovania o prerušení bojov v Gaze prebiehajú s pomocou Spojených štátov.

Vyhostenie Palestínčanov podľa izraelského prezidenta nie je v pláne

Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu vyhlásil, že vyhostenie Palestínčanov nie je oficiálnou politikou vlády, hoci niektorí členovia kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua na to vyzývajú. Informácie je prevzatá zo spravodajského webového portálu Politico.

"Hovorím otvorene, oficiálne a jednoznačne, že toto nie je izraelský postoj," povedal Herzog počas rozhovoru v relácii "Meet the Press" na americkej televíznej stanici NBC. "Minister môže hovoriť, čo chce. Nemusí sa mi to páčiť, ale toto je izraelská politika," povedal Herzog moderátorke Kristen Welkerovej.

Mesiac po vpáde militantov z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas do Izraela, čo viedlo k izraelskej invázii do Pásma Gazy, celkový počet obetí na oboch stranách presiahol 24-tisíc, z toho väčšina v Pásme Gazy. Aj keď tam boje ustávajú, nie je jasné, aká bude budúcnosť Pásma Gazy ani samotného Izraela. Niektorí členovia izraelskej vlády navrhli, aby súčasťou riešenia bol odsun veľkej časti palestínskeho obyvateľstva z Pásma Gazy.

Podľa USA je táto myšlienka neprijateľná

Spojené štáty uviedli, že táto myšlienka je neprijateľná. "Spojené štáty odmietajú nedávne vyhlásenia izraelských ministrov Becalela Smotriča a Itamara Ben Gviru, ktorí obhajujú presídlenie Palestínčanov mimo Pásma Gazy. Táto rétorika je poburujúca a nezodpovedná," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.

Herzog v nedeľu uviedol, že svet by mal mať na pamäti, čím si Izrael v uplynulých mesiacoch prešiel, a spomenul rukojemníkov, z ktorých viac ako 100 je stále zadržiavaných. "Mali by sme však pamätať na národnú psychiku. Už tri mesiace máme hlbokú traumu. Videli sme veľa agónie, bolesti a smútku," povedal Herzog. "Náš národ smúti, je znepokojený, trápi sa a my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme týchto rukojemníkov priviedli späť," zakončil izraelský prezident.