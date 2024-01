MIMORIADNY ONLINE Pri útoku Izraela zahynuli podľa ministerstva zdravotníctva dvaja novinári

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

12:58 Ministerstvo zdravotníctva riadené palestínskym militantným hnutím Hamas v nedeľu oznámilo, že pri izraelskom nálete zahynuli v Pásme Gazy dvaja novinári. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Ministerstvo a niekoľkí zdravotníci uviedli, že počas cesty autom v Pásme Gazy zahynul kameraman francúzskej agentúry AFP Mustafa Thuria a novinár panarabskej televízie al-Džazíra Hamza Wael Dahdúh.

12:08 Jordánsky kráľ Abdalláh II. dnes pri stretnutí v Ammáne povedal americkému ministrovi zahraničných vecí Antonymu Blinkenovi, že ďalšie pokračovanie vojny v Gaze by malo "katastrofické následky". Podľa monarchu by mali USA vyvíjať tlak na to, aby Izrael súhlasil s okamžitým prímerím, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie kráľovského paláca.

10:15 Incidenty na západnom brehu Jordánu si v nedeľu vyžiadali životy dvoch Izraelčanov - príslušníčky pohraničnej polície a civilistu z východného Jeruzalema, informovala agentúra AFP. Policajtka utrpela smrteľné zranenie v úvodnej fáze tzv. protiteroristickej operácie izraelských bezpečnostných zložiek v meste Džanín a v priľahlom utečeneckom tábore. Okrem nej boli zranení ešte traja ďalší príslušníci izraelskej pohraničnej polície.

9:42 Predstavitelia Kataru potvrdili, že nedávne zabitie zástupcu šéfa politického krídla radikálneho palestínskeho hnutia Hamas Sáliha Árúrího komplikuje vyjednávania o prepustení rukojemníkov, ktorých komandá palestínskych radikálov pred pred tromi mesiacmi uniesli z Izraela do palestínskeho Pásma Gazy.

6:30 Pri izraelskom nálete na mesto Džanín na okupovanom Západnom brehu zomrelo dnes šesť Palestínčanov, uviedlo podľa agentúry AFP palestínske ministerstvo zdravotníctva. Izrael informoval o štyroch zranených pohraničníkoch pri zásahu v tejto oblasti. Server Axios potom píše o komplikovanom vyjednávaní o prepustení ďalších zadržiavaných izraelských rukojemníkov.

Tisíce ľudí protestovali proti premiérovi Netanjahuovi

Tisíce Izraelčanov v sobotu večer v mestách Tel Aviv a Haifa protestovali proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a vyzvali ho, aby odstúpil. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Demonštranti v centrách oboch miest žiadali rezignáciu Netanjahua a pritom skandovali heslá ako "Nevzdáme sa" a "Vláda zla". Vlani v Izraeli sa konali masové protesty proti kontroverznej reforme súdnictva a politike izraelskej pravicovej vlády. Po útokoch ozbrojencov z hnutia Hamas a ďalších militantných skupín na Izrael zo 7. októbra tieto protesty z veľkej časti ustali.

K demonštrantom sa v sobotu pripojili aj príbuzní niektorých obetí útoku, ako aj obyvatelia, ktorí pre boje museli opustiť svoje domovy z oblasti neďaleko hraníc s Pásmom Gazy a Libanonom. Izrael prisľúbil, že rozdrví Hamas po tom, ako militanti vlani 7. októbra uskutočnili najsmrteľnejší útok v histórii Izraela. Podľa súčtu agentúry AFP založeného na oficiálnych údajoch pri ňom zahynulo približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. Militanti podľa Izraela zajali aj približne 250 rukojemníkov, z ktorých 132 stále zostáva v zajatí. Izrael odpovedal bombardovaním územia a vyslaním pozemných síl, pričom podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré riadi Hamas, zahynulo už najmenej 22.722 ľudí, väčšinou žien a detí.

Veliteľská štruktúra Hamasu na severe Pásma Gazy bola "rozložená"

"Dokončili sme demontáž vojenského rámca Hamasu v severnom Pásme Gazy," povedal novinárom hovorca izraelskej armády Daniel Hagari a dodal, že palestínski militanti teraz v oblasti operujú len sporadicky a "bez veliteľov". "Teraz sa budeme sústrediť na demontáž Hamasu v centre Pásma Gazy a na juhu Pásma Gazy," dodal Hagari a zároveň priznal, že táto úloha si vyžiada určitý čas. V súvislosti s vojenským úsilím o likvidáciu Hamasu v centrálnej a južnej časti Pásma Gazy Hagari povedal, že "to urobíme iným spôsobom", pričom to bližšie nešpecifikoval. "Utečenecké tábory v centrálnej časti Pásma Gazy sú preplnené a plné teroristov," povedal.

Na juhu, v rozsiahlej mestskej krajine Chán Júnis, sa nachádza prepracovaná podzemná sieť tunelov, doplnil armádny hovorca. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu uviedol, že jeho vláda nariadila armáde, aby "eliminovala Hamas", oslobodila všetkých rukojemníkov a zabezpečila, aby Pásmo Gazy "už nikdy nebolo hrozbou pre Izrael". "Vojna sa nesmie zastaviť, kým nedosiahneme všetky ciele," uviedol Netanjahu vo vyhlásení. Izrael prisľúbil, že rozdrví Hamas po tom, ako militanti vlani 7. októbra uskutočnili najsmrteľnejší útok v histórii Izraela.

