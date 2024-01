MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zverejnila snímky zostrelenej ruskej hypersonickej rakety

(Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 681 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie publikovala na sociálnej sieti Telegram fotografie, na ktorých je vidieť žeriav, ako vyťahuje zo zeme zvyšky rakety. "Ženisti v Kyjeve zneškodnili hlavicu nepriateľskej hypersonickej rakety Kinžal," uviedlo ukrajinské ministerstvo obrany. Ukrajina v utorok (2. januára) oznámila, že zostrelila desať striel Kinžal, vypálených počas vlny masívnych útokov Ruska na ukrajinské mestá, ktoré si vyžiadali šesť mŕtvych.

Rakety Kinžal tvoria súčasť arzenálu zbraní, o ktorých ruský prezident Vladimir Putin v minulosti tvrdil, že sú nezničiteľné, pretože sú schopné pohybovať sa rýchlosťou dosahujúcou desaťnásobok rýchlosti zvuku. Podľa britského ministerstva obrany si Moskva tieto hlavice vyhradzuje pre ciele, ktoré považuje za "vysokohodnotné a dobre chránené". Kyjev opakovane označil systém protivzdušnej obrany Patriot za životne dôležitý pre obranu krajiny pred Ruskom. Ukrajina vyzvala Západ na zvýšenie vojenskej podpory, pričom sa obáva únavy niektorých krajín z vojny, ktorá sa ťahá už takmer dva roky.