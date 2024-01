MIMORIADNY ONLINE Hlad sa šíri Gazou, pomoc humanitárnych organizácií kolabuje: Stala sa jednoducho neobývateľnou, tvrdí OSN

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Adel Hana)

Naživo z Gazy

archívne video Izraelskí vojaci objavili tunelové šachty Hamasu (Zdroj: X/ Israel Defense Forces)

ONLINE

Gaza sa stala jednoducho neobývateľnou

"Tri mesiace od hrozných útokov zo 7. októbra sa stala Gaza miestom smrti a beznádeje," vyhlásil Griffiths. Odkazoval na útoky palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, ktoré viedli k vojne v Pásme Gazy. Práve v reakcii na tieto útoky začal Izrael Pásmo Gazy bombardovať. "Gaza sa jednoducho stala neobývateľnou. Jej obyvatelia sú každodenne svedkami ohrozenia vlastnej existencie, zatiaľ čo sa svet prizerá... Humanitárnemu spoločenstvu ostala nesplniteľná úloha podporovať vyše dva a pol milióna ľudí," dodal Griffiths. Väčšina územia Pásma Gazy sa zmenila na trosky, pričom vzdušné útoky pokračovali v mestách Chán Júnis a Rafah na juhu tohto palestínskeho územia, ako aj v jeho centrálnych častiach i uplynulú noc, informoval spravodajca AFP.

Izraelský útok na juhu Libanonu (Zdroj: TASR/AP/Mohammed Zaatari)

Izraelská armáda uviedla, že za uplynulých 24 hodín zasiahla vyše 100 cieľov vrátane vojenských pozícií, skladov zbraní či miest, odkiaľ sú odpaľované rakety. "Naďalej žiadame okamžitý koniec tejto vojny nielen pre obyvateľov Gazy a jej susedov v ohrození, ale aj pre nasledujúce generácie, ktoré nikdy nezabudnú na týchto 90 dní pekla a útokov," uviedol Griffiths. "Táto vojna sa nikdy nemala začať. No už dávno ubehol čas, kedy mala skončiť," dodal tento predstaviteľ OSN. Októbrový útok Hamasu na Izrael si vyžiadal životy približne 1140 ľudí, prevažne civilistov. Odvetné útoky Izraela a pozemné invázia do Pásma Gazy si doposiaľ vyžiadali už najmenej 22.600 obetí na životoch, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom.



Hlad sa šíri Gazou, pomoc humanitárnych organizácií kolabuje

"Mám hlad stále. Kríva mi v žalúdku, trpím slabosťou, bolesťami hlavy a niekedy aj závratmi. Ním veľmi malé množstvo, pretože sa o to málo, čo máme, musíme podeliť, "opísala dvadsaťšesťročná Maha, ktorá pred vojnou žila v Gaze, odkiaľ utiekla s rodičmi, prarodičmi, tromi bratmi a ich rodinami do Rafáhu. "Nedá sa tu kúpiť nič, z čoho by sme si mohli uvariť. A humanitárna pomoc? Tento týždeň sme dostali dve plechovky fazulí. Ale je nás 22," dodala.

"Vonku na ohni z vetiev zohrejem vodu a pridám nejaké korenie. Zostala ale už len škorica, muškátový oriešok a čaj. Tak s bratmi zažívame dni, keď nie je vôbec žiadne jedlo. Pijeme čaj, ale bez cukru, ten nemáme, "opísala. "Počítame každý drobček. Žiadnu porciu nesníme naraz, ale rozdelíme ju na dve a polovicu schováme," dodala. Tridsaťosemročná matka troch detí, ktorá tiež kvôli vojne utiekla z Gazy do Rafáhu, tiež opísala, ako majú dospelí aj deti celé dni hlad. "Voda, ktorú pijú, nie je čistá, nesprchujú sa, takže ich svedia kože. Každým dňom sa to zhoršuje," uviedla Alham. Podľa nej bola v novembri ešte situácia znesiteľná, dala sa zohnať múka a ryža. Teraz už sú úplne závislí od potravín od humanitárnych organizácií.

Bezpilotné lietadlo zostrelili neďaleko egyptského letoviska Dahab pri Červenom mori. (Zdroj: X/MiddleEastEye)

"Celý deň myslím len na to, ako zohnať deťom jedlo. A keď už zoženiem napríklad trochu ryže, nemám čistú vodu na jej uvarenie. Naposledy som ryžu varila asi pred tromi týždňami a na každé z detí vyšli len štyri lyžice," opísala. Deti už zabudli, ako chutí mlieko alebo mäso. Ani na chlieb nemá cenu myslieť. Manžel s deťmi chodí hľadať, kde sa rozdáva jedlo, a prinesie len pár balíčkov sušienok či chalvu. "Môjmu synovcovi sú štyri mesiace. Jeho matka ho pred vojnou dojčila. Teraz už nemôže, sama dosť nepije a neje, nemá žiadne ovocie ani zeleninu, takže jej telo prestalo produkovať mlieko. Dieťa má hlad a neustále plače," opísala Alham.

Tridsaťštyriročná Noel žila pred vojnou na severe v Bajt Lahíji, kvôli bojom utiekla so štyrmi deťmi a manželom do Chán Júnisu na juhu, aj tam ale od začiatku decembra prestalo byť bezpečné. Tak sa premiestnili do oblasti Rafáhu do základnej školy, ktorú prevádzkuje úrad OSN pre palestínskych utečencov UNRWA. "Rozdávajú datlové sušienky raz denne, ale to nestačí pre celú rodinu," uviedla Noel. Raz sa manžel vydal niekoľko kilometrov hľadať jedlo, mohol ho zasiahnuť nálet, no vrátil sa so zemiakmi, cibuľou a balíkom šošovice. Našiel to v troskách domu, ktorý zničila bomba. "Nemali sme to ale kde uvariť. Nakoniec nám jedna rodina požičala kastrůlek, urobili sme vonku oheň a uvarili to. Deti sa najedli, ale my s manželom nie, schovali sme to na budúci deň," opísala Noel.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Adel Hana)

Humanitárne organizácie varia jedlo vonku vo veľkých kotloch, šošovicovú alebo fazuľovú polievku, zatiaľ čo okolo čakajú davy ľudí s kastrovkami, kyblíkmi či lavormi. Nie vždy ale jedlo vystačí pre každého, hrnce sú prázdne a okolo stále čakajú deti, ktoré majú hlad. Podľa humanitárnych pracovníkov desiatky tisíc tehotných a dojčiacich žien v Gaze trpia podvýživou. V posledných dvoch týždňoch sa tiež výrazne zhoršila dostupnosť humanitárnej pomoci, podľa OSN je distribúcia humanitárnych dodávok v Pásme Gazy na pokraji zrútenia. "Ľudia nevedia, kam ísť, nevie, kde je bezpečné, nemajú sa kam schovať," opísal situáciu v Pásme Gazy Carl Skau z organizácie OSN Svetový potravinový program (WFP), ktorý oblasť v decembri navštívil.

Denník Haarec sa spýtal na situáciu s humanitárnou pomocou aj úradu izraelského ministerstva obrany, ktorý má na starosti palestínske civilné záležitosti (COGAT). "Od vypuknutia vojny vošlo cez prechod Rafáh (z Egypta) a prechod Kerom Šalom (z Izraela) viac ako 6300 kamiónov s pomocou," uviedol COGAT. Vojna ale trvá už skoro tri mesiace a v priemere je to teda zhruba 70 kamiónov denne, čo je podľa OSN veľmi málo. Pred vojnou do Pásma Gazy jazdilo na 500 nákladných áut s pomocou denne.