MIMORIADNY ONLINE Hizballáh sa priznal k útoku na sever Izraela: Ide o prvú odvetu za smrť Árúrího

9:30 Libanonská šiitská politická a militantná organizácia Hizballáh sa v sobotu prihlásila k zodpovednosti za raketový útok na sever Izraela. Vo svojom vyhlásení Hizballáh uviedol, že útok zo soboty rána je "prvou reakciou" na "vraždu" predstaviteľa radikálneho palestínskeho hnutia Hamas Sáliha Árúrího.

8:38 Súd v Istanbule nariadil väzobné stíhanie pre 15 z 34 osôb zadržaných začiatkom tohto týždňa pre podozrenie zo špionáže pre Izrael. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministerstva spravodlivosti o tom v sobotu informovala agentúra AP.

Gaza sa stala jednoducho neobývateľnou

"Tri mesiace od hrozných útokov zo 7. októbra sa stala Gaza miestom smrti a beznádeje," vyhlásil Griffiths. Odkazoval na útoky palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, ktoré viedli k vojne v Pásme Gazy. Práve v reakcii na tieto útoky začal Izrael Pásmo Gazy bombardovať. "Gaza sa jednoducho stala neobývateľnou. Jej obyvatelia sú každodenne svedkami ohrozenia vlastnej existencie, zatiaľ čo sa svet prizerá... Humanitárnemu spoločenstvu ostala nesplniteľná úloha podporovať vyše dva a pol milióna ľudí," dodal Griffiths. Väčšina územia Pásma Gazy sa zmenila na trosky, pričom vzdušné útoky pokračovali v mestách Chán Júnis a Rafah na juhu tohto palestínskeho územia, ako aj v jeho centrálnych častiach i uplynulú noc, informoval spravodajca AFP.

Izraelská armáda uviedla, že za uplynulých 24 hodín zasiahla vyše 100 cieľov vrátane vojenských pozícií, skladov zbraní či miest, odkiaľ sú odpaľované rakety. "Naďalej žiadame okamžitý koniec tejto vojny nielen pre obyvateľov Gazy a jej susedov v ohrození, ale aj pre nasledujúce generácie, ktoré nikdy nezabudnú na týchto 90 dní pekla a útokov," uviedol Griffiths. "Táto vojna sa nikdy nemala začať. No už dávno ubehol čas, kedy mala skončiť," dodal tento predstaviteľ OSN. Októbrový útok Hamasu na Izrael si vyžiadal životy približne 1140 ľudí, prevažne civilistov. Odvetné útoky Izraela a pozemné invázia do Pásma Gazy si doposiaľ vyžiadali už najmenej 22.600 obetí na životoch, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom.



Hlad sa šíri Gazou, pomoc humanitárnych organizácií kolabuje

"Mám hlad stále. Škvŕka mi v žalúdku, trpím slabosťou, bolesťami hlavy a niekedy aj závratmi. Jem veľmi málo, pretože o to málo, čo máme, sa musíme deliť," opísala dvadsaťšesťročná Maha, ktorá pred vojnou žila v Gaze, odkiaľ utiekla s rodičmi, prarodičmi, tromi bratmi a ich rodinami do Rafáhu. "Nemôžeme si tu kúpiť nič, z čoho by sme mohli variť. A humanitárna pomoc? Tento týždeň sme dostali dve konzervy fazule. Ale je nás 22," povedala.

"Vonku ohrievam vodu na ohni z konárov a pridávam nejaké korenie. Ale zostala len škorica, muškátový oriešok a čaj. Takže ja a moji bratia zažívame dni, keď nie je vôbec žiadne jedlo. Pijeme čaj, ale bez cukru to nemáme," opísala. "Počítame každú omrvinku. Žiadnu porciu nezjeme na jeden záťah, ale rozdelíme si ju na dve časti a schováme si polovicu," dodala. Tridsaťosemročná matka troch detí, ktorá tiež utiekla z Gazy do Rafahu kvôli vojne, tiež opísala, ako dospelí a deti celé dni hladujú. "Voda, ktorú pijú, nie je čistá, nesprchujú sa, takže ich svrbí pokožka. Každým dňom je to horšie," povedala Alham. V novembri bola podľa nej situácia ešte znesiteľná, k dispozícii bola múka a ryža. Teraz sú úplne odkázaní na potraviny od humanitárnych organizácií.

"Celý deň myslím len na to, ako zohnať jedlo pre deti. A keď už nejakú ryžu dostanem, nemám čistú vodu na jej uvarenie. Naposledy som varila ryžu asi pred tromi týždňami a vyšlo to len na štyri lyžice pre každé z detí," opísala. Deti už zabudli, ako chutí mlieko alebo mäso. Na chlieb nemá cenu ani pomyslieť. Manžel chodí s deťmi hľadať, kde sa jedlo rozdáva, a prináša len niekoľko balíčkov sušienok alebo chalvy. "Môj synovec má štyri mesiace. Jeho matka ho pred vojnou dojčila. Teraz už nemôže, sama nepije a neje dosť, nemá žiadne ovocie ani zeleninu, takže jej telo prestalo produkovať mlieko. Dieťa je hladné a stále plače," opisuje Alham.

Štyridsaťtriročná Noel žila pred vojnou v Beit Lahiya na severe, ale kvôli bojom utiekla so svojimi štyrmi deťmi a manželom do Khan Younis na juhu, ale ani tam nie je od začiatku decembra bezpečne. Preto sa presťahovali do oblasti Rafahu do základnej školy, ktorú prevádzkuje UNRWA, Agentúra OSN pre pomoc a prácu s palestínskymi utečencami. "Raz denne rozdávajú datľové sušienky, ale pre celú rodinu to nestačí," povedal Noel. Jedného dňa jej manžel prešiel niekoľko kilometrov pešo, aby našiel jedlo; mohol ho zasiahnuť nálet, ale vrátil sa so zemiakmi, cibuľou a balíkom šošovice. Našiel ho v troskách domu, ktorý zničila bomba. "Nemali sme to však kde uvariť. Nakoniec nám jedna rodina požičala kastról, vonku sme si urobili oheň a uvarili sme si ho. Deti jedli, ale my s manželom nie, nechali sme si to na ďalší deň," opísal Noel.

Humanitárne organizácie varia jedlo vonku vo veľkých kotloch, šošovicovú alebo fazuľovú polievku, zatiaľ čo okolo čakajú davy ľudí s kastrólmi, vedrami alebo lavórmi. Nie vždy je však dostatok jedla pre všetkých, hrnce sú prázdne a okolo čakajú ešte deti, ktoré sú hladné. Podľa humanitárnych pracovníkov trpia v Gaze podvýživou desaťtisíce tehotných a dojčiacich žien. Za posledné dva týždne sa výrazne zhoršila aj dostupnosť humanitárnej pomoci, pričom OSN uviedla, že distribúcia humanitárnych zásob v pásme Gazy je na pokraji kolapsu.

"Ľudia nevedia, kam majú ísť, nevedia, kde je bezpečne, nemajú sa kde ukryť," opísal situáciu v pásme Gazy Carl Skau zo Svetového potravinového programu OSN (WFP), ktorý oblasť navštívil v decembri. Denník Haaretz sa na situáciu s humanitárnou pomocou opýtal aj úradu izraelského ministerstva obrany zodpovedného za palestínske civilné záležitosti (COGAT): "Od vypuknutia vojny vstúpilo cez hraničný priechod Rafah (z Egypta) a hraničný priechod Kerem Šalom (z Izraela) viac ako 6 300 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou," uviedol COGAT. Vojna však trvá už takmer tri mesiace, takže priemerný počet kamiónov denne je približne 70, čo je podľa OSN veľmi málo. Pred vojnou sa do pásma Gazy dostávalo 500 nákladných áut s humanitárnou pomocou denne.