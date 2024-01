Podozrivý, ktorý mal zaútočiť na lídra juhokórejskej opozície napísal list: Takto sa v ňom vyjadril!

Na titulných stranách novín sa objavuje juhokórejský opozičný líder I Če-mjong v Soule v Južnej Kórei v stredu 3. januára 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man)

"Predchádzajúca vláda zruinovala hospodárstvo v dôsledku zlyhaní svojej politiky týkajúcej sa nehnuteľností a ponižujúcej diplomacie voči Severnej Kórei. Po nástupe vlády Jun Sok-jola a po tom, čo sa I Če-mjong stal lídrom opozície, sa Demokratická strana venovala len záchrane Iho. Pokiaľ to takto pôjde ďalej, hospodárstvo sa zrúti, nech už parlamentné voľby (v apríli) vyhrá ktokoľvek," uviedol podľa juhokórejských médií v takmer osemstranovom liste podozrivý, ktorého identifikovali len priezviskom Kim.

Juhokórejská polícia znenie listu nezverejnila. Na brífingu však uviedla, že hoci informácie médií nie sú úplne presné, niektoré časti, ktoré zverejnili, sú skutočnému listu podobné. Dodala, že 67-ročný páchateľ vo svojom liste odsúdil aj ďalších politikov, ktorých mená zatiaľ nemôže zverejniť, pretože vyšetrovanie stále prebieha.

Uviedla tiež, že zvažuje úplné zverejnenie jeho totožnosti vrátane celého mena a fotografie jeho tváre. Súčasný zákon to v krajine povoľuje pri podozrivých z násilných trestných činov, pokiaľ existuje dostatok dôkazov.

Útočník trafil politika do ľavej strany krku

Útočník zaútočil na I Če-mjonga v utorok pri meste Pusan, keď odpovedal na otázky novinárov po návšteve staveniska nového letiska. Bodol ho do ľavej strany krku, na čo ho museli previesť do nemocnice, kde podstúpil takmer dvojhodinovú operáciu. V súčasnosti sa zotavuje, no stále musí byť pod lekárskym dohľadom.

Polícia zadržala podozrivého útočníka Kima na mieste činu a súd naňho vydal zatykač vo štvrtok. Neskôr uviedla, že Kim pôsobil ako realitný maklér v meste Asan a do Pusanu pricestoval už v pondelok, aby sa na svoj zločin pripravil. Médiá v Južnej Kórey informovali, že Kim mal údajne finančné problémy a už sedem mesiacov nezaplatil nájomné za kanceláriu. Konečné výsledky vyšetrovania plánuje polícia oznámiť na budúci týždeň.