V newyorskom metre sa stala vážna nehoda: Dve desiatky ľudí sa zranili!

NEW YORK - Viac ako dve desiatky ľudí sa zranili pri nehode vlakov v newyorskom metre. Plná súprava podzemnej dráhy sa vo štvrtok popoludní stretla s takmer prázdnym vlakom a potom vykoľajila. Zranenia sú väčšinou ľahké, uviedla agentúra AP. Príčiny nehody vyšetrujú úrady.

Kolízia sa stala v oblasti Upper West Side blízko stanice na 96. ulici, kde sa jedna zo súprav, vezúca asi 300 pasažierov, zrazila so servisným vlakom, v ktorom boli štyria pracovníci údržby. Fotografie na sociálnych sieťach ukazujú, ako sa potom súprava z cestujúcimi ocitla čiastočne mimo koľají.

"Našťastie nedošlo k vážnym zraneniam," povedal na tlačovej konferencii Richard Davey z newyorského dopravného úradu. Servisný vlak, ktorý bol mimo služby, podľa neho nabral meškania, pretože niekto opakovane ťahal za núdzové brzdy. "Samozrejme, že by do seba nemali narážať dva vlaky. Prídeme tomu na kĺb," sľúbil vyšetriť príčinu incidentu Davey. Podľa činiteľov úradov nie sú indície, že by mali vlaky technické problémy. Vyšetrovanie má najmä zistiť, či zlyhal niekto z ľudí.