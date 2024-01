Brutálna zrážka! Vlak odhodilo do poľa: Najmenej traja ľudia prišli o život, hlásia množstvo ranených

V Indonézii sa tragicky zrazili dva vlaky (Zdroj: TASR/AP Photo/Abdan Syakura)

Nehoda stretla diaľkový vlak Turangga expres prichádzajúci do západojávskeho Bandungu z hlavného mesta provincie Východná Jáva Surabayi, ktorý sa zrazil s prímestským vlakom. Stret nastal asi 500 metrov od bandungskej stanice. Jeden z vagónov sa dostal až do neďalekého ryžového poľa. Niektorí ľudia sa dostávali von cez polia aj so svojimi batožinami, zatiaľ čo zranených odvážali sanitky, uviedla agentúra AP.

Úrady zisťujú príčinu nehody. Na starnúcej železničnej sieti v najľudnatejšej moslimskej krajine sveta sú nehody pomerne časté, podľa AP k nim dochádza hlavne na prejazdoch.

